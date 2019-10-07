***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.10.2019 11:23
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,73
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,04
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,04
Varsa İade Tutarı (TL)
2007,06
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
2007,06
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
6780,66
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
62392,1
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 72,92
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 76,4
- Kurucu (%)
% 72,92
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 3,48
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 6,27
c) Saklama Ücreti (%)
% 1,56
d) Diğer Giderler (%)
% 15,77
Açıklamalar
FPH FON BİLDİRİMİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790739
BIST
13:16104.712
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13:166,3037
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278,95
En Düşük
276,10