***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.10.2019 11:37
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,38
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,38
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
5841,38
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 53,33
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 53,33
- Kurucu (%)
% 53,33
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0
c) Saklama Ücreti (%)
% 12,9
d) Diğer Giderler (%)
% 33,77
Açıklamalar
FFS FON BİLDİRİMİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790760
BIST
13:16104.712
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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104.921
En Düşük
102.572
13:165,7413
En Yüksek
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|Açılış
|: 5,7320
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|Önceki Kapanış
|: 5,7000
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5,7584
En Düşük
5,7059
13:166,3037
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0465
|Açılış
|: 6,2850
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|Önceki Kapanış
|: 6,2550
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6,3247
En Düşük
6,2643
13:16277,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 1,51
|Açılış
|: 277,18
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|Önceki Kapanış
|: 275,71
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278,95
En Düşük
276,10