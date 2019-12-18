***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
18.12.2019 09:37
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.12.2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İHRAÇ BELGESİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804059
BIST
12:20110.699
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -374,76
|Açılış
|: 110.563
|
|Önceki Kapanış
|: 111.074
|
110.848
En Düşük
110.106
12:205,8996
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0120
|Açılış
|: 5,9020
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8800
|
5,9207
En Düşük
5,8830
12:206,5720
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0077
|Açılış
|: 6,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5510
|
6,5924
En Düşük
6,5510
12:20280,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 1,25
|Açılış
|: 280,62
|
|Önceki Kapanış
|: 279,38
|
281,36
En Düşük
279,17
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFL
|67,95
|2.890.655
|% 12,97
|
|BURVA
|7,92
|7.208.052
|% 11,08
|
|IEYHO
|0,61
|165.270.532
|% 10,91
|
|HALKS
|2,00
|231.118
|% 9,89
|
|UZERB
|3,40
|16.323
|% 9,68
|
|MARTI
|0,84
|12.787.248
|% -15,15
|
|MRGYO
|0,91
|8.567.702
|% -13,33
|
|NIBAS
|5,50
|1.843
|% -10,28
|
|BALAT
|0,54
|31.922
|% -10,00
|
|KSTUR
|27,26
|5.670
|% -9,13
|
|THYAO
|13,77
|449.313.434
|% -1,01
|
|GARAN
|10,74
|178.223.488
|% -1,29
|
|TUPRS
|123,40
|167.219.641
|% -0,64
|
|IEYHO
|0,61
|165.270.532
|% 10,91
|
|GUSGR
|2,49
|163.529.605
|% -3,49
|
|IEYHO
|0,61
|165.270.532
|% 10,91
|
|EKGYO
|1,48
|104.994.866
|% -1,99
|
|GUSGR
|2,49
|163.529.605
|% -3,49
|
|KRDMD
|2,47
|123.225.294
|% -1,20
|
|ODAS
|2,21
|97.881.487
|% 4,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7084
|7,7471
|% 0,07
|
|Frank
|5,9903
|6,0263
|% 0,20
|
|Riyal
|1,5686
|1,5764
|% 0,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.479
|1.479
|2,94
|
|Altın Gr.
|280
|280
|0,88
|
|Cumhuriyet
|1.857
|1.885
|8,00
|
|Tam
|1.848
|1.894
|7,22
|
|Yarım
|893
|916
|3,49
|
|Çeyrek
|448
|458
|1,74
|
|Gümüş.Ons
|17,02
|17,06
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,23
|3,23
|0,01
|
|B. Petrol
|65,71
|65,71
|-0,39
|