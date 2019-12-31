***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
31.12.2019 10:01
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İHRAÇ BELGESİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806059
BIST
12:16114.658
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -95,66
|Açılış
|: 115.072
|
|Önceki Kapanış
|: 114.754
|
115.312
En Düşük
114.597
12:165,9507
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0021
|Açılış
|: 5,9470
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9440
|
5,9513
En Düşük
5,9419
12:166,6756
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0099
|Açılış
|: 6,6570
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6440
|
6,6757
En Düşük
6,6569
12:16291,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 1,89
|Açılış
|: 291,62
|
|Önceki Kapanış
|: 289,73
|
291,78
En Düşük
289,62
BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|6,81
|12.533.470
|% 19,89
|
|ADBGR
|7,00
|9.665.845
|% 12,36
|
|INFO
|8,90
|2.323
|% 10,83
|
|BALAT
|1,24
|57.309
|% 9,73
|
|YYAPI
|0,69
|27.906.486
|% 9,52
|
|QNBFB
|34,60
|230.955
|% -10,13
|
|FRIGO
|10,62
|189.748
|% -9,92
|
|KLGYO
|4,30
|67.893.383
|% -9,09
|
|EGCYH
|0,20
|34.169
|% -9,09
|
|EGCYO
|0,32
|30.722
|% -8,57
|
|THYAO
|14,43
|847.237.273
|% 0,84
|
|ASELS
|20,80
|472.138.596
|% 1,56
|
|PETKM
|3,81
|376.155.694
|% 1,87
|
|HALKB
|5,97
|235.368.134
|% 0,67
|
|ISGYO
|1,72
|204.987.564
|% -1,15
|
|ISGYO
|1,72
|204.987.564
|% -1,15
|
|PETKM
|3,81
|376.155.694
|% 1,87
|
|KARSN
|1,59
|148.667.714
|% 3,25
|
|IHLGM
|1,21
|89.100.349
|% -0,82
|
|IHYAY
|1,05
|77.330.170
|% 1,94
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7945
|7,8336
|% 0,31
|
|Frank
|6,1191
|6,1559
|% 0,10
|
|Riyal
|1,5814
|1,5893
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.524
|1.524
|9,13
|
|Altın Gr.
|292
|292
|1,97
|
|Cumhuriyet
|1.930
|1.959
|14,00
|
|Tam
|1.921
|1.969
|13,92
|
|Yarım
|929
|953
|6,73
|
|Çeyrek
|466
|476
|3,37
|
|Gümüş.Ons
|18,08
|18,12
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|0,04
|
|B. Petrol
|66,61
|66,61
|-0,04
|