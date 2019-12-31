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***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi

31.12.2019 10:01
GÜNCEL HABERLER



***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )

Türkçe
İhraç Belgesi

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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806059


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IHGZT 6,81 12.533.470 % 19,89  
ADBGR 7,00 9.665.845 % 12,36  
INFO 8,90 2.323 % 10,83  
BALAT 1,24 57.309 % 9,73  
YYAPI 0,69 27.906.486 % 9,52  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7945 7,8336 % 0,31  
Frank 6,1191 6,1559 % 0,10  
Riyal 1,5814 1,5893 % 0,04  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.524 1.524 9,13  
Altın Gr. 292 292 1,97  
Cumhuriyet 1.930 1.959 14,00  
Tam 1.921 1.969 13,92  
Yarım 929 953 6,73  
Çeyrek 466 476 3,37  
Gümüş.Ons 18,08 18,12 0,18  
Gümüş Gr. 3,46 3,47 0,04  
B. Petrol 66,61 66,61 -0,04  
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