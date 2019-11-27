***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
27.11.2019 09:54
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FSF FON İZAHNAME
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800565
BIST
10:32106.063
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 79,80
|Açılış
|: 105.936
|
|Önceki Kapanış
|: 105.983
|
106.366
En Düşük
105.772
10:325,7649
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0031
|Açılış
|: 5,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7450
|
5,7740
En Düşük
5,7547
10:326,3480
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0068
|Açılış
|: 6,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3200
|
6,3586
En Düşük
6,3404
10:32270,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,31
|Açılış
|: 270,56
|
|Önceki Kapanış
|: 270,87
|
271,05
En Düşük
270,09
BIST En Aktif Hisseler
|FRIGO
|12,26
|196.283
|% 9,86
|
|HUBVC
|12,79
|6.277.664
|% 7,93
|
|DIRIT
|1,24
|1.946.419
|% 6,90
|
|BOSSA
|7,93
|7.545.118
|% 6,16
|
|MERIT
|17,50
|123
|% 6,06
|
|MTRYO
|2,55
|201.807
|% -4,49
|
|IHEVA
|2,20
|38.136
|% -3,93
|
|RYGYO
|2,14
|461.328
|% -3,60
|
|BRMEN
|1,08
|646.491
|% -3,57
|
|ADEL
|16,35
|2.247.992
|% -3,14
|
|THYAO
|13,69
|243.260.665
|% -0,36
|
|SISE
|4,91
|111.822.821
|% 1,24
|
|KRDMD
|2,36
|105.641.074
|% 1,36
|
|ECILC
|3,38
|70.587.010
|% 4,32
|
|GARAN
|10,06
|66.294.699
|% 0,50
|
|KRDMD
|2,36
|105.641.074
|% 1,36
|
|EKGYO
|1,49
|58.709.514
|% 0,68
|
|KARSN
|1,40
|34.534.791
|% 1,45
|
|SISE
|4,91
|111.822.821
|% 1,24
|
|ECILC
|3,38
|70.587.010
|% 4,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3790
|7,4160
|% -0,13
|
|Frank
|5,7514
|5,7860
|% -0,07
|
|Riyal
|1,5329
|1,5406
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.460
|1.460
|-2,49
|
|Altın Gr.
|271
|271
|-0,31
|
|Cumhuriyet
|1.786
|1.813
|0,00
|
|Tam
|1.778
|1.823
|-0,75
|
|Yarım
|859
|882
|-0,37
|
|Çeyrek
|431
|441
|-0,18
|
|Gümüş.Ons
|17,04
|17,06
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,16
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,13
|63,13
|-0,08
|
Seans Raporu
daha fazla
-
10:46ECILC
Yüzde 4.63 oranında artışla 3.39 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 466, 926 adet işlem
-
10:45XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -33, 11 kaybederek (% -0.03 ) 130, 426
-
10:45
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi KRDMD, EKGYO, USAS
-
10:45XU100
Endeks 105, 967 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 01 altında . İşlem hacmi 1, 489.00 milyon TL de
-
10:44IHEVA
Yüzde -3.93 oranında düşüşle 2.20 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 656 adet işlem