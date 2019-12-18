***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU Fiba Portföy Yönetimi A.Ş.Re-Pie Gayrimenkul Yatırım Fonu (FRG), İslam İktisadi Araştırmaları Derneği İktisad Danışma Kurulu'ndan 01.10.2019 tarih ve 03-01 numaralı icazet belgesini almıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804065BIST