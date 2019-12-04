FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

BIST En Aktif Hisseler
|GLBMD
|1,59
|5.834.453
|% 0,00
|KLNMA
|56,70
|7.432.444
|% 0,00
|TUCLK
|3,62
|61.629.411
|% 0,00
|SISE
|5,07
|232.203.080
|% 0,00
|YKBNK
|2,40
|87.567.647
|% 0,00
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,4407
|7,4780
|% -0,04
|Frank
|5,7921
|5,8270
|% -0,04
|Riyal
|1,5269
|1,5346
|% -0,01
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.481
|1.481
|3,74
|Altın Gr.
|273
|273
|0,55
|Cumhuriyet
|1.805
|1.833
|16,00
|Tam
|1.797
|1.842
|17,08
|Yarım
|869
|891
|8,26
|Çeyrek
|436
|445
|4,13
|Gümüş.Ons
|17,18
|17,23
|0,04
|Gümüş Gr.
|3,17
|3,18
|0,01
|B. Petrol
|61,34
|61,34
|0,52
Seans Raporu
- 17:59XU100 Endeks 107, 906 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 09 altında . İşlem hacmi 10, 614.00 milyon TL de
- 17:58IHLAS Yüzde -3.75 oranında düşüşle 0.77 lira fiyatla işlem gören hissede 65, 897, 128 adet işlem
- 17:57BJKAS Yüzde -4.79 oranında düşüşle 3.18 lira fiyatla işlem gören hissede 146, 880, 128 adet işlem
- 17:55BJKAS Yüzde -6.29 oranında düşüşle 3.13 lira fiyatla işlem gören hissede 145, 128, 281 adet işlem
- 17:54 BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TSKB, DOHOL, TTKOM