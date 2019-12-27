***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
27.12.2019 19:01
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.11.2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FON PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805666
BIST
18:05113.684
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 30,59
|Açılış
|: 114.036
|
|Önceki Kapanış
|: 113.653
|
114.291
En Düşük
113.381
18:055,9595
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0274
|Açılış
|: 5,9560
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9320
|
5,9611
En Düşük
5,9292
18:056,6643
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,0716
|Açılış
|: 6,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5720
|
6,6653
En Düşük
6,5741
18:05289,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 1,58
|Açılış
|: 289,90
|
|Önceki Kapanış
|: 288,32
|
290,31
En Düşük
287,64
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|180,30
|15.035.165
|% 14,99
|
|INFO
|6,99
|253.355
|% 14,97
|
|ISGYO
|1,54
|457.023.789
|% 13,24
|
|HDFGS
|2,49
|127.001.349
|% 12,16
|
|CMBTN
|42,10
|4.614.822
|% 11,20
|
|FMIZP
|45,52
|37.441.268
|% -15,07
|
|QNBFB
|36,76
|88.382.179
|% -14,99
|
|SMART
|10,08
|205.284.250
|% -11,19
|
|KSTUR
|23,06
|28.238
|% -9,57
|
|EGCYO
|0,38
|225.829
|% -9,52
|
|ALBRK
|1,52
|1.115.002.254
|% 5,56
|
|ISFIN
|3,96
|827.621.432
|% 0,25
|
|THYAO
|13,95
|575.805.794
|% -0,07
|
|ISGYO
|1,54
|457.023.789
|% 13,24
|
|TKFEN
|19,20
|340.523.722
|% 1,05
|
|ALBRK
|1,52
|1.115.002.254
|% 5,56
|
|ISGYO
|1,54
|457.023.789
|% 13,24
|
|ISFIN
|3,96
|827.621.432
|% 0,25
|
|IHLAS
|0,87
|137.314.276
|% 2,35
|
|KRDMD
|2,62
|340.139.355
|% 3,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7768
|7,8158
|% 1,11
|
|Frank
|6,0945
|6,1312
|% 1,23
|
|Riyal
|1,5828
|1,5908
|% 0,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.513
|1.513
|1,40
|
|Altın Gr.
|290
|290
|1,76
|
|Cumhuriyet
|1.916
|1.945
|12,00
|
|Tam
|1.909
|1.956
|11,92
|
|Yarım
|923
|946
|5,76
|
|Çeyrek
|463
|473
|2,88
|
|Gümüş.Ons
|17,86
|17,91
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,02
|
|B. Petrol
|68,08
|68,08
|0,17
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