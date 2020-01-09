***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.01.2020 13:24
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06012020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FON PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810313
BIST
15:48116.766
En Yüksek
|Değişim
|: 3,45%
|| 3.890,38
|Açılış
|: 115.236
|
|Önceki Kapanış
|: 112.876
|
117.170
En Düşük
115.236
15:485,8780
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0368
|Açılış
|: 5,8770
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9610
|
5,9272
En Düşük
5,8637
15:486,5365
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0385
|Açılış
|: 6,5270
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6260
|
6,5942
En Düşük
6,5188
15:48293,01
En Yüksek
|Değişim
|: -1,35%
|| -4,00
|Açılış
|: 292,88
|
|Önceki Kapanış
|: 297,01
|
297,02
En Düşük
291,79
BIST En Aktif Hisseler
|RYSAS
|5,12
|78.386.153
|% 19,91
|
|RYGYO
|4,83
|79.908.402
|% 18,67
|
|ODAS
|2,52
|714.194.522
|% 17,21
|
|CELHA
|7,37
|18.675.267
|% 16,25
|
|SRVGY
|11,36
|4.605.236
|% 14,98
|
|INFO
|7,00
|21.084
|% -5,41
|
|SANFM
|5,89
|6.062.713
|% -5,00
|
|TBORG
|12,50
|1.434.639
|% -3,85
|
|MTRYO
|5,81
|18.331
|% -3,17
|
|IHGZT
|5,00
|87.387
|% -2,91
|
|THYAO
|14,10
|1.765.778.904
|% 4,44
|
|ODAS
|2,52
|714.194.522
|% 17,21
|
|GARAN
|11,84
|525.805.828
|% 6,67
|
|PETKM
|3,83
|515.965.716
|% 3,51
|
|EKGYO
|1,44
|508.357.785
|% 3,60
|
|EKGYO
|1,44
|508.357.785
|% 3,60
|
|ODAS
|2,52
|714.194.522
|% 17,21
|
|ISGYO
|1,87
|403.263.677
|% 6,86
|
|ALBRK
|1,65
|298.148.369
|% 3,77
|
|KRDMD
|2,71
|423.290.207
|% 3,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6329
|7,6712
|% -1,22
|
|Frank
|6,0095
|6,0457
|% -0,77
|
|Riyal
|1,5609
|1,5688
|% -0,72
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.551
|1.551
|-9,01
|
|Altın Gr.
|293
|293
|-3,61
|
|Cumhuriyet
|1.943
|1.973
|-58,00
|
|Tam
|1.935
|1.983
|-61,15
|
|Yarım
|935
|959
|-29,58
|
|Çeyrek
|469
|480
|-14,79
|
|Gümüş.Ons
|17,92
|17,96
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,06
|
|B. Petrol
|65,55
|65,55
|0,11
|
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