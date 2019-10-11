***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
11.10.2019 13:33
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Elektronik Posta Adresi
E-posta
bilgi@fibaportfoy.com.tr
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
MEHMET SOYSAL MUHASEBE VE OPERASYON
NİL COŞKUN TOLEĞEN OPERASYON
NURSEL ŞAHİN OPERASYON
LEYLA ERCAN UYUM MÜFETTİŞ
ERKAN ERDOĞAN İÇ KONTROL
BAYRAM BOZKURT RİSK YÖNETİMİ
CANAN NALÇAOĞLU ARAŞTIRMA
DENİZ BAŞKAYNAK PAZARLAMA
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792587
BIST
18:0599.028
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 99.232
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|Önceki Kapanış
|: 98.780
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99.783
En Düşük
98.776
18:055,8828
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0458
|Açılış
|: 5,8700
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|Önceki Kapanış
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5,8831
En Düşük
5,8233
18:056,4958
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,0629
|Açılış
|: 6,4800
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|Önceki Kapanış
|: 6,4650
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6,4980
En Düşük
6,4139
18:05279,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
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|Açılış
|: 280,02
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|Önceki Kapanış
|: 280,30
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283,23
En Düşük
278,12