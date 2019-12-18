***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
18.12.2019 14:09
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FPK FON KREDİ DERECELENDİRME NOTU DEĞİŞİKLİĞİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804122
BIST
15:27110.558
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -515,53
|Açılış
|: 110.563
|
|Önceki Kapanış
|: 111.074
|
110.848
En Düşük
110.106
15:275,9112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0236
|Açılış
|: 5,9110
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8800
|
5,9207
En Düşük
5,8830
15:276,5775
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0132
|Açılış
|: 6,5680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5510
|
6,5924
En Düşük
6,5510
15:27280,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 1,27
|Açılış
|: 280,64
|
|Önceki Kapanış
|: 279,38
|
281,36
En Düşük
279,17
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFL
|69,15
|4.329.474
|% 14,96
|
|MTRYO
|5,94
|9.228.435
|% 12,93
|
|IEYHO
|0,62
|236.454.758
|% 12,73
|
|FMIZP
|38,40
|29.489.317
|% 11,63
|
|BURVA
|7,89
|8.943.579
|% 10,66
|
|NIBAS
|5,48
|85.637
|% -10,60
|
|MRGYO
|0,94
|13.451.861
|% -10,48
|
|MARTI
|0,89
|20.632.641
|% -10,10
|
|COSMO
|1,98
|6.292
|% -10,00
|
|KSTUR
|27,00
|8.748
|% -10,00
|
|THYAO
|13,75
|644.163.421
|% -1,15
|
|KRDMD
|2,50
|278.629.292
|% 0,00
|
|TUPRS
|122,70
|248.428.382
|% -1,21
|
|IEYHO
|0,62
|236.454.758
|% 12,73
|
|GUSGR
|2,55
|233.552.067
|% -1,16
|
|IEYHO
|0,62
|236.454.758
|% 12,73
|
|KRDMD
|2,50
|278.629.292
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,46
|156.401.457
|% -3,31
|
|ODAS
|2,27
|226.820.489
|% 7,58
|
|GUSGR
|2,55
|233.552.067
|% -1,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7129
|7,7516
|% 0,13
|
|Frank
|6,0007
|6,0368
|% 0,37
|
|Riyal
|1,5711
|1,5790
|% 0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.477
|1.477
|0,84
|
|Altın Gr.
|281
|281
|1,37
|
|Cumhuriyet
|1.861
|1.889
|12,00
|
|Tam
|1.852
|1.898
|10,91
|
|Yarım
|895
|918
|5,27
|
|Çeyrek
|449
|459
|2,64
|
|Gümüş.Ons
|16,98
|17,02
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,23
|3,23
|0,02
|
|B. Petrol
|65,81
|65,81
|-0,29
|