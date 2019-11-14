***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor









***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)199.632 315.545DİĞER KAPSAMLI GELİRLER104.625 -147.186Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar3.735 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)4.669 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-934 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar100.890 -147.186Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri133.139 -203.210Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-7.207 19.734Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-25.042 36.290TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)304.257 168.359Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.600.000 0 0 0 121.823 -13.619 0 0 -35.425 -9.604 1.001.072 -51 375.372 4.039.568 0 4.039.568TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -99.036 0 -99.036 0 -99.036Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -99.036 0 -99.036 0 -99.036Yeni Bakiye2.600.000 0 0 0 121.823 -13.619 0 0 -35.425 -9.604 1.001.072 -99.087 375.372 3.940.532 0 3.940.532Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 -162.578 15.392 0 0 315.545 168.359 0 168.359Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 2.507 0 0 0 0 0 0 55 12 -12 2.562 0 2.562Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 375.360 0 -375.360 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 375.360 0 -375.360 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.600.000 0 0 2.507 121.823 -13.619 0 0 -198.003 5.788 1.376.487 -99.075 315.545 4.111.453 0 4.111.453Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.600.000 0 0 590 121.823 -21.767 0 0 -112.355 3.879 1.376.487 -99.075 445.360 4.314.942 0 4.314.942TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye2.600.000 0 0 590 121.823 -21.767 0 0 -112.355 3.879 1.376.487 -99.075 445.360 4.314.942 0 4.314.942Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 3.735 0 0 106.511 -5.621 0 0 199.632 304.257 0 304.257Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 503 0 0 0 0 0 0 -992 0 0 -489 0 -489Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 345.716 99.644 -445.360 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 345.716 99.644 -445.360 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.600.000 0 0 1.093 121.823 -18.032 0 0 -5.844 -1.742 1.721.211 569 199.632 4.618.710 0 4.618.710Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİKAR PAYI GELİRLERİ1 3.476.529 2.713.259 1.114.749 1.085.227Kredilerden Alınan Kar Payları3.056.814 2.321.526 979.672 950.726Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler94.347 48.632 23.017 19.066Bankalardan Alınan Gelirler30.981 415 9.149 168Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler0 0 0 0Menkul Değerlerden Alınan Gelirler175.077 219.435 65.327 72.686Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar2.390 0 1.146 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar170.025 184.366 64.181 61.979İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler2.662 35.069 0 10.707Finansal Kiralama Gelirleri90.404 100.316 29.204 34.614Diğer Kar Payı Gelirleri28.906 22.935 8.380 7.967KÂR PAYI GİDERLERİ (-)2 -2.067.653 -1.388.523 -628.937 -564.896Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları-1.262.329 -781.477 -422.393 -295.440Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları-218.811 -176.326 -35.355 -82.254Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları-7.468 -66.197 -4.902 -44.244İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları-448.787 -287.795 -122.750 -110.408Kiralama Kar Payı Giderleri-47.985 0 -16.397 0Diğer Kar Payı Giderleri-82.273 -76.728 -27.140 -32.550NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)1.408.876 1.324.736 485.812 520.331NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ105.656 92.579 26.595 31.075Alınan Ücret ve Komisyonlar252.028 223.891 76.279 79.394Gayri Nakdi Kredilerden65.239 74.989 20.024 24.179Diğer9 186.789 148.902 56.255 55.215Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-146.372 -131.312 -49.684 -48.319Gayri Nakdi Kredilere0 0 0 0Diğer9 -146.372 -131.312 -49.684 -48.319TEMETTÜ GELİRLERİ6 177 -2.763 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)3 28.218 90.737 48.161 59.678Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)6.708 5.138 2.822 1.709Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)233.231 696.501 -89.774 569.569Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-211.721 -610.902 135.113 -511.600DİĞER FAALİYET GELİRLERİ4 565.837 526.541 146.785 125.743FAALİYET BRÜT KÂRI2.108.593 2.034.770 704.590 736.827BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )5 -992.116 -813.455 -414.379 -290.168DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )5 -46.143 -108.169 -22.994 -68.319PERSONEL GİDERLERİ (-)-398.668 -337.061 -129.752 -111.052DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)6 -422.358 -371.285 -144.909 -124.969NET FAALİYET KARI (ZARARI)249.308 404.800 -7.444 142.319BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)249.308 404.800 -7.444 142.319SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)7 -49.676 -89.255 2.598 -30.787Cari Vergi Karşılığı-2 -117.253 -1 -56.881Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-78.082 -49.698 5.360 -21.792Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi28.408 77.696 -2.761 47.886SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)199.632 315.545 -4.846 111.532DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI8 199.632 315.545 -4.846 111.532Grubun Karı (Zararı)199.632 315.545 -4.846 111.532Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)1.998.675 16.356.885 18.355.560 2.016.230 10.703.182 12.719.412Nakit ve Nakit Benzerleri632.228 12.824.078 13.456.306 432.960 9.596.126 10.029.086Nakit Değerler ve Merkez Bankası1 634.650 7.728.652 8.363.302 436.472 8.161.992 8.598.464Bankalar2 1.623 5.095.426 5.097.049 1.166 1.434.134 1.435.300Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-4.045 0 -4.045 -4.678 0 -4.678Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar3 17.090 252.689 269.779 3.613 811 4.424Devlet Borçlanma Senetleri376 247.316 247.692 0 0 0Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar16.714 5.373 22.087 3.613 811 4.424Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar4 1.098.523 3.271.260 4.369.783 1.288.395 1.103.517 2.391.912Devlet Borçlanma Senetleri1.093.611 3.270.683 4.364.294 1.283.483 1.102.955 2.386.438Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler4.912 577 5.489 4.912 562 5.474Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Türev Finansal Varlıklar5 250.834 8.858 259.692 291.262 2.728 293.990Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı250.834 8.858 259.692 291.262 2.728 293.990Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)6 18.179.958 10.600.394 28.780.352 22.321.405 7.973.534 30.294.939Krediler18.848.697 10.452.526 29.301.223 22.723.046 7.859.028 30.582.074Kiralama İşlemlerinden Alacaklar775.744 147.868 923.612 956.737 114.506 1.071.243İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 208.378 0 208.378Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 208.378 0 208.378Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-1.444.483 0 -1.444.483 -1.566.756 0 -1.566.756SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)7 208.796 0 208.796 406.616 0 406.616Satış Amaçlı208.796 0 208.796 406.616 0 406.616Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)8 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)9 0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)10 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)1.192.254 0 1.192.254 916.044 0 916.044MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)91.547 0 91.547 88.372 0 88.372Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer91.547 0 91.547 88.372 0 88.372YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)11 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI12 65.162 0 65.162 140.812 0 140.812DİĞER AKTİFLER13 1.046.941 667.595 1.714.536 859.835 1.187.341 2.047.176VARLIKLAR TOPLAMI22.783.333 27.624.874 50.408.207 26.749.314 19.864.057 46.613.371YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLANAN FONLAR1 11.664.897 25.372.338 37.037.235 10.902.674 15.959.505 26.862.179ALINAN KREDİLER2 291.094 2.068.312 2.359.406 2.070.570 3.352.657 5.423.227PARA PİYASALARINA BORÇLAR0 0 0 0 0 0İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)3 2.011.575 494.610 2.506.185 2.072.347 4.089.491 6.161.838GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER4 42.041 88.169 130.210 51.949 374.096 426.045Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı42.041 5.228 47.269 51.949 10.431 62.380Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 82.941 82.941 0 363.665 363.665KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)5 286.793 4.812 291.605 0 0 0KARŞILIKLAR6 242.846 51.184 294.030 219.547 34.581 254.128Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı112.586 0 112.586 110.826 0 110.826Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar130.260 51.184 181.444 108.721 34.581 143.302CARİ VERGİ BORCU7 71.537 0 71.537 69.717 0 69.717ERTELENMİŞ VERGİ BORCU8 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)9 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI10 0 1.432.705 1.432.705 0 1.326.515 1.326.515Krediler0 1.432.705 1.432.705 0 1.326.515 1.326.515Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER11 1.358.258 308.326 1.666.584 1.532.652 242.128 1.774.780ÖZKAYNAKLAR12 4.626.085 -7.375 4.618.710 4.378.062 -63.120 4.314.942Ödenmiş Sermaye2.600.000 0 2.600.000 2.600.000 0 2.600.000Sermaye Yedekleri1.093 0 1.093 590 0 590Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri1.093 0 1.093 590 0 590Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler103.791 0 103.791 100.056 0 100.056Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-211 -7.375 -7.586 -45.356 -63.120 -108.476Kar Yedekleri1.721.211 0 1.721.211 1.376.487 0 1.376.487Yasal Yedekler172.896 0 172.896 150.820 0 150.820Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler1.547.146 0 1.547.146 1.223.506 0 1.223.506Diğer Kar Yedekleri1.169 0 1.169 2.161 0 2.161Kar veya Zarar200.201 0 200.201 346.285 0 346.285Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı569 0 569 -99.075 0 -99.075Dönem Net Kâr veya Zararı199.632 0 199.632 445.360 0 445.360Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI20.595.126 29.813.081 50.408.207 21.297.518 25.315.853 46.613.371Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER8.498.158 13.575.539 22.073.697 7.593.066 16.682.536 24.275.602GARANTİ VE KEFALETLER1 3.897.837 3.079.795 6.977.632 4.216.393 3.342.615 7.559.008Teminat Mektupları3.884.187 2.379.772 6.263.959 4.193.623 2.800.495 6.994.118Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler86.792 0 86.792 142.281 0 142.281Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları3.797.395 2.379.772 6.177.167 4.051.342 2.800.495 6.851.837Banka Kredileri13.650 287.661 301.311 21.250 109.625 130.875İthalat Kabul Kredileri0 287.661 287.661 3.100 109.625 112.725Diğer Banka Kabulleri13.650 0 13.650 18.150 0 18.150Akreditifler0 412.362 412.362 1.520 432.495 434.015Belgeli Akreditifler0 412.362 412.362 1.520 432.495 434.015Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER1 2.314.525 2.600.794 4.915.319 1.871.543 1.875.149 3.746.692Cayılamaz Taahhütler2.314.525 2.600.794 4.915.319 1.871.543 1.875.149 3.746.692Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri646.741 2.600.794 3.247.535 390.826 1.875.149 2.265.975İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri153 0 153 418 0 418Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri694.042 0 694.042 673.652 0 673.652İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri20.760 0 20.760 17.031 0 17.031Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri934.222 0 934.222 780.704 0 780.704Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri2.982 0 2.982 1.698 0 1.698Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler15.625 0 15.625 7.214 0 7.214Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR2.285.796 7.894.950 10.180.746 1.505.130 11.464.772 12.969.902Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar71.000 1.212.254 1.283.254 214.000 3.753.672 3.967.672Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler71.000 155.027 226.027 214.000 441.761 655.761Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 1.057.227 1.057.227 0 3.311.911 3.311.911Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar2.214.796 6.682.696 8.897.492 1.291.130 7.711.100 9.002.230Vadeli Alım-Satım İşlemleri2.214.796 6.682.696 8.897.492 1.291.130 7.379.803 8.670.933Vadeli Döviz Alım İşlemleri1.393.268 3.115.552 4.508.820 245.392 3.906.053 4.151.445Vadeli Döviz Satım İşlemleri821.528 3.567.144 4.388.672 1.045.738 3.473.750 4.519.488Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 331.297 331.297Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER450.161.811 74.501.408 524.663.219 449.350.654 74.159.547 523.510.201EMANET KIYMETLER3.639.537 2.743.559 6.383.096 4.694.504 2.119.017 6.813.521Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler7.271 0 7.271 0 0 0Tahsile Alınan Çekler2.490.812 302.023 2.792.835 2.778.176 308.797 3.086.973Tahsile Alınan Ticari Senetler897.549 147.584 1.045.133 1.040.032 104.302 1.144.334Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler0 450.066 450.066 0 153.396 153.396Emanet Kıymet Alanlar243.905 1.843.886 2.087.791 876.296 1.552.522 2.428.818REHİNLİ KIYMETLER446.522.274 71.606.676 518.128.950 444.656.150 71.899.561 516.555.711Menkul Kıymetler52.314 0 52.314 11.529 0 11.529Teminat Senetleri162.543.502 14.853.742 177.397.244 157.847.973 13.912.631 171.760.604Emtia5.698.232 1.248.349 6.946.581 5.238.653 1.311.901 6.550.554Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul66.793.671 1.083.026 67.876.697 71.955.528 1.225.370 73.180.898Diğer Rehinli Kıymetler211.282.811 54.421.559 265.704.370 209.451.135 55.449.659 264.900.794Rehinli Kıymet Alanlar151.744 0 151.744 151.332 0 151.332KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 151.173 151.173 0 140.969 140.969BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI458.659.969 88.076.947 546.736.916 456.943.720 90.842.083 547.785.803Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı-510.031 201.441Alınan Kar Payları3.426.595 2.537.214Ödenen Kar Payları-2.075.795 -1.259.097Alınan Temettüler6 0Alınan Ücret ve Komisyonlar252.028 223.891Elde Edilen Diğer Kazançlar48.897 48.660Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar368.936 287.746Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-536.497 -521.076Ödenen Vergiler-61.591 -119.446Diğer-1.932.610 -996.451Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim7.149.810 599.578Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-264.004 0Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-1.546.341 -261.992Kredilerdeki Net (Artış) Azalış1.409.804 -6.953.951Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış563.428 -334.614Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)4.658 120.306Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)10.187.987 7.028.262Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-3.134.612 15.270Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-71.110 986.297Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı6.639.779 801.019YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-1.622.855 869.304İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-76.099 -110.129Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller619 2.309Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-2.150.809 -403.686Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar403.434 1.130.810Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar200.000 250.000Diğer0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-3.740.903 -1.586.817Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit7.090.000 1.198.330Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-10.748.173 -2.785.200İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-82.866 0Diğer136 53Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi646.417 3.408.137Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)1.922.438 3.491.643Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar6.148.791 2.606.712Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar1 8.071.229 6.098.355http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798926BIST