***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
16.10.2019 08:58
***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 15 Kasım 2019 tarihinde, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. 'nin mevcut tüm kredi derecelendirme notlarını değiştirmeyerek teyit etmiştir.
Türkiye Finans Katılım Bankası'nın kredi derecelendirme notları aşağıdaki gibidir:
Uzun vadeli yabancı para kredi notu B+, Görünüm Negatif
Uzun vadeli yerel para (TL) kredi notu BB-, Görünüm Negatif
Uzun vadeli ulusal kredi notu AA (tur), Görünüm Durağan
Destek notu 4,
Finansal kapasite notu b+,
Kısa vadeli yabancı para kredi notu B,
Kısa vadeli yerel para (TL) kredi notu B.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793403
BIST
09:5593.515
En Yüksek
|Değişim
|: -1,83%
|| -1.742,90
|Açılış
|: 93.515
|
|Önceki Kapanış
|: 95.258
|
93.515
En Düşük
93.515
09:555,9109
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0059
|Açılış
|: 5,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9340
|
5,9326
En Düşük
5,8955
09:556,5326
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0023
|Açılış
|: 6,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5400
|
6,5515
En Düşük
6,5154
09:55281,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,32
|Açılış
|: 281,68
|
|Önceki Kapanış
|: 281,63
|
283,02
En Düşük
281,24