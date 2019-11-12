***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 12 Kasım 2019 tarihinde, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. (Banka) 'nin uzun vadeli yabancı para ve yerel para (TL) kredi not görünümlerini "Negatif"ten "Durağan" a yükseltmiştir. Banka'nın kredi derecelendirme notlarında herhangi bir değişiklik olmamıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798483BIST