***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)









***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi14/11/2019Karar Sayısı6452Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı30.09.2019 Tarihli solo finansallara ilişkin sorumluluk beyanı ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798927BIST