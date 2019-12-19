***FLAP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.12.2019 12:35
***FLAP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [FLAP]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FLAP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804300
BIST
13:34110.663
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 88,03
|Açılış
|: 110.853
|
|Önceki Kapanış
|: 110.575
|
111.274
En Düşük
110.584
13:345,9318
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0055
|Açılış
|: 5,9330
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9140
|
5,9424
En Düşük
5,9006
13:346,6073
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0161
|Açılış
|: 6,6010
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5680
|
6,6207
En Düşük
6,5795
13:34281,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,18
|Açılış
|: 281,43
|
|Önceki Kapanış
|: 281,25
|
282,00
En Düşük
280,12
BIST En Aktif Hisseler
|AKFGY
|4,45
|17.145.778
|% 10,70
|
|BOSSA
|9,09
|23.025.072
|% 10,45
|
|DARDL
|3,08
|225.742
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,33
|65.699
|% 10,00
|
|HALKS
|2,20
|428.765
|% 10,00
|
|KERVN
|0,54
|215.761
|% -6,90
|
|EMNIS
|1,55
|20.014
|% -6,63
|
|KSTUR
|25,50
|59.670
|% -5,56
|
|MERIT
|17,21
|3.175
|% -4,39
|
|SELGD
|2,09
|15.943
|% -4,13
|
|THYAO
|13,76
|399.932.812
|% 0,15
|
|VESTL
|13,46
|239.515.541
|% 4,02
|
|KRSTL
|1,65
|193.680.066
|% 6,45
|
|SISE
|5,18
|168.145.473
|% 1,37
|
|KRDMD
|2,53
|160.847.990
|% 1,61
|
|KRSTL
|1,65
|193.680.066
|% 6,45
|
|IEYHO
|0,61
|53.934.639
|% -1,61
|
|KRDMD
|2,53
|160.847.990
|% 1,61
|
|GSRAY
|2,39
|85.245.808
|% 2,14
|
|GUSGR
|2,43
|81.603.896
|% -3,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7542
|7,7931
|% 0,29
|
|Frank
|6,0318
|6,0681
|% 0,14
|
|Riyal
|1,5783
|1,5862
|% 0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.474
|1.475
|-1,57
|
|Altın Gr.
|282
|282
|0,45
|
|Cumhuriyet
|1.865
|1.894
|10,00
|
|Tam
|1.857
|1.904
|8,66
|
|Yarım
|898
|921
|4,19
|
|Çeyrek
|450
|460
|2,09
|
|Gümüş.Ons
|16,93
|16,95
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,23
|3,24
|-0,01
|
|B. Petrol
|66,22
|66,22
|0,05
|