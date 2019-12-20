***FLAP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.12.2019 14:50
***FLAP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [FLAP]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FLAP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804547
BIST
15:01111.035
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 435,45
|Açılış
|: 111.041
|
|Önceki Kapanış
|: 110.599
|
111.636
En Düşük
110.966
15:015,9255
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0180
|Açılış
|: 5,9170
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9380
|
5,9451
En Düşük
5,9064
15:016,5774
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0367
|Açılış
|: 6,5580
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5960
|
6,6169
En Düşük
6,5631
15:01281,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -1,44
|Açılış
|: 281,28
|
|Önceki Kapanış
|: 282,72
|
282,79
En Düşük
280,72
BIST En Aktif Hisseler
|ESCOM
|1,38
|4.459.161
|% 12,20
|
|IPEKE
|7,81
|403.110.327
|% 11,57
|
|GOODY
|3,97
|141.331.567
|% 10,28
|
|BALAT
|0,66
|79.167
|% 10,00
|
|MRGYO
|1,01
|5.594.553
|% 9,78
|
|GLBMD
|1,62
|16.284.548
|% -14,29
|
|FLAP
|4,49
|39.127.122
|% -11,44
|
|BURVA
|7,00
|3.679.748
|% -11,39
|
|HALKS
|1,98
|306.514
|% -10,00
|
|EMNIS
|1,46
|66.816
|% -8,18
|
|THYAO
|13,70
|643.245.872
|% -0,44
|
|KOZAA
|9,82
|446.456.907
|% 4,03
|
|IPEKE
|7,81
|403.110.327
|% 11,57
|
|TUPRS
|124,50
|266.544.394
|% 1,47
|
|SISE
|5,24
|258.754.665
|% 1,35
|
|IHLGM
|0,94
|150.551.597
|% 6,82
|
|KRSTL
|1,78
|207.670.394
|% 1,71
|
|EKGYO
|1,44
|129.210.482
|% 0,70
|
|KARSN
|1,58
|121.928.392
|% 3,95
|
|ALBRK
|1,38
|106.565.440
|% 0,73
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6832
|7,7217
|% -0,37
|
|Frank
|6,0111
|6,0473
|% -0,70
|
|Riyal
|1,5732
|1,5811
|% -0,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.478
|1.478
|-1,32
|
|Altın Gr.
|281
|281
|-1,43
|
|Cumhuriyet
|1.864
|1.892
|-5,00
|
|Tam
|1.855
|1.902
|-4,40
|
|Yarım
|897
|920
|-2,13
|
|Çeyrek
|450
|460
|-1,07
|
|Gümüş.Ons
|17,04
|17,06
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,24
|3,25
|-0,02
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|B. Petrol
|66,31
|66,31
|-0,23
|
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