***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.10.2019 19:28
***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.01.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 2019 yılında gerçekleştireceği kongre, sempozyum ve diğer organizasyon işlerinin listesi 03.01.2019 Tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyurulmuş olup, daha sonraki tarihlerdeki yeni iş ilişkileri de KAP 'ta duyurulmuştur.
Bu açıklamalarda yer alan organizasyonlardan Eylül 2019 döneminde tamamlananlar aşağıda gösterilmiştir:
Merkez Bankası-CBRT ECT JOİN CONFERENCE
Dünya Gastro Kongresi
Nöromodulasyon Kursu
http://www.kap.org.tr/t
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