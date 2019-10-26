***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.10.2019 11:52
***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.10.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen Mehmet Levent ERDEMİR bağımsızlık beyanı ektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795080
BIST
18:05100.216
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -129,69
|Açılış
|: 100.272
|
|Önceki Kapanış
|: 100.346
|
100.673
En Düşük
100.043
18:055,7791
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0138
|Açılış
|: 5,7580
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7670
|
5,7921
En Düşük
5,7571
18:056,4172
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0085
|Açılış
|: 6,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4050
|
6,4375
En Düşük
6,3889
18:05279,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,44
|Açılış
|: 279,15
|
|Önceki Kapanış
|: 278,81
|
281,51
En Düşük
278,20
BIST En Aktif Hisseler
|KLMSN
|12,24
|25.988.713
|% 20,00
|
|BOSSA
|5,74
|41.637.015
|% 19,83
|
|IHGZT
|2,60
|1.176.042
|% 12,55
|
|DITAS
|7,26
|15.243.112
|% 11,01
|
|EGCYH
|0,11
|24.989
|% 10,00
|
|MERIT
|11,21
|14.684
|% -9,52
|
|QNBFL
|30,46
|191.821
|% -6,45
|
|KRONT
|8,70
|3.598.742
|% -5,13
|
|OSTIM
|1,24
|115.250.154
|% -4,62
|
|EMNIS
|1,11
|21.838
|% -4,31
|
|THYAO
|11,90
|916.255.366
|% 0,76
|
|ASELS
|18,69
|506.894.737
|% 2,86
|
|GARAN
|9,53
|466.958.576
|% -1,75
|
|TUPRS
|126,40
|227.128.350
|% 1,12
|
|AKBNK
|7,13
|222.966.019
|% -0,97
|
|IHLGM
|0,79
|108.188.166
|% 2,60
|
|OSTIM
|1,24
|115.250.154
|% -4,62
|
|KRDMD
|2,23
|202.114.401
|% -0,45
|
|ISFIN
|2,50
|212.814.210
|% 4,17
|
|EKGYO
|1,23
|106.799.664
|% -1,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3800
|7,4170
|% -0,11
|
|Frank
|5,7810
|5,8158
|% -0,12
|
|Riyal
|1,5346
|1,5423
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.504
|1.505
|0,37
|
|Altın Gr.
|279
|279
|0,34
|
|Cumhuriyet
|1.856
|1.884
|11,00
|
|Tam
|1.845
|1.891
|10,36
|
|Yarım
|892
|915
|5,01
|
|Çeyrek
|447
|457
|2,50
|
|Gümüş.Ons
|18,02
|18,06
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,35
|0,04
|
|B. Petrol
|61,98
|61,98
|0,31
|