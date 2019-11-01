***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.11.2019 21:27
***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.01.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 2019 yılında gerçekleştireceği kongre, sempozyum ve diğer organizasyon işlerinin listesi 03.01.2019 Tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyurulmuş olup, daha sonraki tarihlerdeki yeni iş ilişkileri de KAP 'ta duyurulmuştur.
Bu açıklamalarda yer alan organizasyonlardan Ekim 2019 döneminde tamamlananlar aşağıda gösterilmiştir:
BOARD KURSU
İŞLEVSEL UROLOJİ
STROKE MEETING
ULUSAL TRAVMA
ISLS 2019
HACETTEPE GENEL CERRAHİ KONFERANSLARI
ASELSAN IK PUSULA LANSMANI
BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL HİZMET DESTEK PROJESİ
AYLIK EPİLEPSİ
DAVRANIŞ NÖROLOJİSİ DEMANS
MS DAYS
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796257
BIST
18:0598.463
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -5,79
|Açılış
|: 98.690
|
|Önceki Kapanış
|: 98.469
|
98.814
En Düşük
97.679
18:055,7119
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0008
|Açılış
|: 5,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7170
|
5,7400
En Düşük
5,6999
18:056,3788
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0029
|Açılış
|: 6,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,4046
En Düşük
6,3646
18:05277,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,16
|Açılış
|: 277,76
|
|Önceki Kapanış
|: 277,92
|
279,36
En Düşük
276,57
BIST En Aktif Hisseler
|MSGYO
|1,70
|60.307.481
|% 15,65
|
|ISKUR
|150.000,00
|150.000
|% 14,07
|
|BERA
|3,18
|162.927.037
|% 13,57
|
|ANELE
|2,25
|47.535.399
|% 12,50
|
|KLMSN
|14,46
|54.791.426
|% 10,21
|
|METRO
|2,32
|61.842.124
|% -20,00
|
|QNBFL
|27,34
|342.675
|% -17,65
|
|ITTFH
|3,57
|45.678.964
|% -9,62
|
|DOKTA
|43,10
|20.789.134
|% -8,96
|
|AVHOL
|1,81
|3.087.987
|% -8,59
|
|THYAO
|11,57
|647.438.879
|% -0,60
|
|TTKOM
|6,01
|333.127.065
|% 3,44
|
|GARAN
|9,28
|322.029.375
|% 0,87
|
|ISFIN
|2,60
|296.051.963
|% 2,77
|
|EREGL
|6,50
|293.913.268
|% -0,61
|
|ISFIN
|2,60
|296.051.963
|% 2,77
|
|IHLAS
|0,61
|61.862.408
|% 5,17
|
|KRDMD
|2,15
|153.427.863
|% -0,46
|
|TTKOM
|6,01
|333.127.065
|% 3,44
|
|THYAO
|11,57
|647.438.879
|% -0,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3671
|7,4040
|% -0,09
|
|Frank
|5,7722
|5,8070
|% 0,05
|
|Riyal
|1,5179
|1,5255
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.512
|1.513
|-0,58
|
|Altın Gr.
|278
|278
|-0,30
|
|Cumhuriyet
|1.841
|1.869
|-2,00
|
|Tam
|1.833
|1.878
|-1,52
|
|Yarım
|886
|909
|-0,73
|
|Çeyrek
|444
|454
|-0,37
|
|Gümüş.Ons
|18,08
|18,10
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,32
|-0,01
|
|B. Petrol
|61,62
|61,62
|2,00
|
Seans Raporu
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17:59AVTUR
Yüzde -5.45 oranında düşüşle 1.56 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 561, 259 adet işlem
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17:57OYAYO
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -110, 01 kaybederek (% -0.09 ) 121, 257
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17:56XU100
Endeks 98, 454 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 01 altında . İşlem hacmi 5, 047.00 milyon TL de
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17:55TACTR
Yüzde 6.35 oranında artışla 3.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 165, 354 adet işlem