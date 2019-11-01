***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.01.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 2019 yılında gerçekleştireceği kongre, sempozyum ve diğer organizasyon işlerinin listesi 03.01.2019 Tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyurulmuş olup, daha sonraki tarihlerdeki yeni iş ilişkileri de KAP 'ta duyurulmuştur.Bu açıklamalarda yer alan organizasyonlardan Ekim 2019 döneminde tamamlananlar aşağıda gösterilmiştir:BOARD KURSUİŞLEVSEL UROLOJİSTROKE MEETINGULUSAL TRAVMAISLS 2019HACETTEPE GENEL CERRAHİ KONFERANSLARIASELSAN IK PUSULA LANSMANIBİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL HİZMET DESTEK PROJESİAYLIK EPİLEPSİDAVRANIŞ NÖROLOJİSİ DEMANSMS DAYShttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796257BIST