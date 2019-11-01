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***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

01.11.2019 21:27
GÜNCEL HABERLER

***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.01.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 2019 yılında gerçekleştireceği kongre, sempozyum ve diğer organizasyon işlerinin listesi 03.01.2019 Tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyurulmuş olup,  daha sonraki tarihlerdeki yeni iş ilişkileri de KAP 'ta duyurulmuştur. 
Bu açıklamalarda yer alan organizasyonlardan Ekim 2019 döneminde tamamlananlar aşağıda gösterilmiştir:
BOARD KURSU
İŞLEVSEL UROLOJİ
STROKE MEETING
ULUSAL TRAVMA
ISLS 2019
HACETTEPE GENEL CERRAHİ KONFERANSLARI
ASELSAN IK PUSULA LANSMANI
BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL HİZMET DESTEK PROJESİ
AYLIK EPİLEPSİ
DAVRANIŞ NÖROLOJİSİ DEMANS
MS DAYS





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796257


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Alış Satış %  
Altın Ons 1.512 1.513 -0,58  
Altın Gr. 278 278 -0,30  
Cumhuriyet 1.841 1.869 -2,00  
Tam 1.833 1.878 -1,52  
Yarım 886 909 -0,73  
Çeyrek 444 454 -0,37  
Gümüş.Ons 18,08 18,10 -0,02  
Gümüş Gr. 3,32 3,32 -0,01  
B. Petrol 61,62 61,62 2,00  
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