***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.10.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSERMAYE ARTIRIM BAŞVURUMUZUN SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN REDDEDİLMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMAMIZSermayemizin %50 oranında iç kaynaklardan, %150 oranında nakden artırılması amacıyla düzenlediğimiz izahnamenin Sermaye Piyasası Kanunu (Kanun)'nun 6'ncı maddesi gereğince onaylanması talebiyle Ağustos ayı başında Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurmuştuk. Başvurumuzun reddedildiği 07 Ekim 2019 tarihli özel durum açıklamamız, başvurumuza ilişkin olarak hazırlanan rapor ve sair belgelerin SPK'dan talep edildiği ise 21 Ekim 2019 tarihli özel durum açıklamamız ile kamuoyuna duyurulmuştu. SPK'dan talep etmiş olduğumuz belgeler SPK'nın 11 Kasım 2019 tarihli yazısı ekinde Şirketimize gönderilmiştir.SPK'nın sermaye artırım başvurumuzun reddedildiğini Şirketimize bildiren 04.10.2019 tarihli yazısının bir örneği, ret gerekçelerinin ve bu gerekçelere ilişkin aşağıda yapacağımız açıklamaların kamuoyu ve hissedarlarımız tarafından daha iyi anlaşılması amacıyla özel durum açıklamamız ekinde sunulmaktadır.Yazıda bedelsiz sermaye artırım talebimize ret gerekçesi yapılan hususlar (i) – (iv) numaralı maddelerde sıralanmış olup, gerekçelerin tamamı iki işletmeden olan ticari alacaklarımızın şüpheli alacak haline gelip gelmediği hususunda, bağımsız denetim firması ile Şirketimiz arasındaki fikir ayrılığından kaynaklanmaktadır. Söz konusu iki işletmeden olan alacaklarımızın tahsilinde gecikmeler yaşansa da, devam eden ticari ilişkilerimiz ve yavaş dahi olsa tahsilatların yapılması sebebiyle alacaklar için yasal takibata geçilmemiş ve bu nedenle herhangi bir karşılık ayrılmamıştır. Bu konuya ilişkin ayrıntılı açıklamalar, finansal tablo dipnotlarımızda mevcuttur.Söz konusu alacaklar için karşılık ayrılması durumunda oluşacak zararların özkaynaklarımızda yaratacağı negatif etkinin belirsiz olduğu SPK'nın yazısında ifade edilmiş olsa da, karşılık ayrılması durumunda finansal tablolarımızın nasıl etkileneceği bağımsız denetim raporlarının görüş sayfalarında açıkça ifade edilmiştir. Şüpheli alacak karşılığı ayrılmamış olması SPK tarafından bedelsiz sermaye artırımına ret gerekçesi yapılmasına rağmen, söz konusu alacaklar için karşılık ayrılması gerektiği yönünde bir karar da alınmamış ve Şirketimize bildirilmemiştir.Nakit sermaye artırım talebimiz ise Şirketimiz ile sözleşme imzalayan aracı kurumun "Halka Arza Aracılık Faaliyet Belgesi" olmaması, sermaye artırımından elde edilecek nakdin kullanım yeri hakkında net bilgi verilmemesi, aynı zamanda yönetim kurulu üyelerimiz olan imtiyazlı pay sahibi ortaklarımız hakkında yapılan idari ve hukuki işlemler, Şirketimiz sermayesinde imtiyazlı payların bulunması ve imtiyazlı pay sahiplerinin Şirketimiz sermayesinde sahip oldukları hisse oranının düşük olması gerekçe gösterilerek reddedilmiştir.Öncelikle belirtmek isteriz ki aracı kurumun yetkisiz olarak Şirketimiz ile sözleşme imzaladığı konusunda hiçbir bilgimiz yoktu. Bu durum tamamen aracı kurumun sahip olduğu yetki belgeleri konusundaki yorum hatasından kaynaklanmış olup, nitekim SPK'nın 2019/62 sayılı Haftalık Bülteninde ilan edildiği üzere aracı kuruma bu sebepten dolayı idari para cezası verilmiştir. Başvurumuzun incelenmesi sürecinde SPK tarafından, Kanunu'nun 6'ncı maddesine aykırı olarak, Şirketimize bu konuda bir eksik yazılı olarak bildirilmemiştir.Sermaye artırımından elde edilecek nakdin kullanım yeri, gerek alınan yönetim kurulu kararımız sonrasında yapılan özel durum açıklaması ile, gerekse taslak izahname ile kamuoyuna ve hissedarlarımıza açıklanmıştır. Söz konusu açıklama, 2019 yılında halka arz gerçekleştiren veya nakit sermaye artırımı yapan şirketlerin açıklamaları incelenerek, onlara benzer şekilde yapılmıştır. Kanun'un 6'ncı maddesine aykırı olarak, yapılan açıklamanın yetersiz olduğu yönünde SPK tarafından Şirketimize hiç bir bildirim yapılmadan, bu husus başvurumuza ret gerekçesi yapılmıştır.Şirketimiz sermayesinde imtiyazlı paylara sahip ortaklarımız hakkında, Şirketimiz paylarında gerçekleştirilmiş olan işlemler sebebiyle SPK tarafından yapılan iki suç duyurusu bulunmaktadır. Bu suç duyuruları sebebiyle açılan davalar halen ilk derece mahkemelerinde görülmektedir ve hiçbir yönetim kurulu üyemiz hakkında bu suç duyuruları sebebiyle mahkumiyet kararı verilmemiştir. Unutulmamalıdır ki, suçu ispat edilene ve hakkında verilen hüküm kesinleşene kadar hiçbir kimse suçlu sayılamaz.Sermaye artımına ilişkin taslak izahnamede söz konusu davalar hakkında gerekli açıklamalara yer verilmiştir. Sermaye piyasası mevzuatının hiçbir yerinde, hakkında idari ve hukuki işlem tesis edilmiş veya suç duyurusu yapılmış veya yargılaması devam eden kişilerin yönetiminde bulunduğu halka açık şirketlerin sermaye artırımı yapamayacağını belirten bir hüküm yoktur. Bu nedenle, başvurumuz reddi tamamen hukuka aykırıdır.Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde bazı pay gruplarına imtiyaz tanınması, Türk Ticaret Kanunu tarafından şirketlere verilmiş bir haktır ve bu hususun yasak olduğu yönünde Sermaye Piyasası Mevzuatında da bir hüküm yoktur. O nedenle sermayemizi temsil eden A grubu paylara yönetim kurulu üyelerinin yarısının seçiminde imtiyaz tanınması tamamen yasaldır. Diğer taraftan, nakit sermaye artırımı yapılabilmesi için halka açık şirketlerin ortaklık yapılarına yönelik bir sınır da (imtiyazlı pay sahiplerinin asgari miktarda sahip olmaları gereken pay miktarını belirten bir hüküm) yazılı hiçbir mevzuat kuralında yer almamaktadır.Yukarıda yer alan tüm bu açıklamalarımız çerçevesinde, hukuk müşavirlerimizle yaptığımız değerlendirmeler neticesinde, Şirketimizin ve Şirketimize güvenen hissedarlarımızın hak ve menfaatlerini korumak amacıyla, SPK'nın sermaye artırım başvurumuzun reddine ilişkin 03.10.2019 tarih ve 55/1291 sayılı kararının iptali talebiyle yargı yoluna başvurulmasına karar verilmiştir.Kamuoyuna ve ortaklarımıza duyurulur.Saygılarımızla.Ek: SPK'nın 04.10.2019 tarihli yazısı.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800376BIST