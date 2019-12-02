***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.11.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar25.11.2019 tarihli Kamu Aydınlatma Platformu'nda yaptığımız açıklamalar doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun sermaye artırım başvurumuzun reddine ilişkin 03.10.2019 tarih ve 55/1291 sayılı kararının iptali talebiyle, bugün yargı yoluna başvurulmuştur.Kamuoyuna ve ortaklarımıza duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801393BIST