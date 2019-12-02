***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.12.2019 19:41
***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.01.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 2019 yılında gerçekleştireceği kongre, sempozyum ve diğer organizasyon işlerinin listesi 03.01.2019 Tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyurulmuş olup, daha sonraki tarihlerdeki yeni iş ilişkileri de KAP 'ta duyurulmuştur.
Bu açıklamalarda yer alan organizasyonlardan Kasım 2019 döneminde tamamlananlar aşağıda gösterilmiştir:
3.Nöromüsküler Hast.Kongre
Tiged Çalışma Grup Toplantıları
5.Çocuk Ramatoloji Olgu Panayırı
Cerrahi Aydın Bölge Toplantısı
Ulusal Nöroloji
BARİATRİ
İSEDAK
BOTOX 2019
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801394
BIST
18:05108.004
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 1.100,62
|Açılış
|: 107.350
|
|Önceki Kapanış
|: 106.904
|
108.210
En Düşük
107.318
18:055,7418
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0072
|Açılış
|: 5,7440
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7480
|
5,7643
En Düşük
5,7320
18:056,3653
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0293
|Açılış
|: 6,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,3719
En Düşük
6,3225
18:05270,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -1,03
|Açılış
|: 270,03
|
|Önceki Kapanış
|: 271,11
|
271,21
En Düşük
268,52
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,25
|415.709.855
|% 19,68
|
|SANKO
|8,28
|42.326.341
|% 18,79
|
|SMART
|7,10
|160.444.015
|% 16,78
|
|BJKAS
|3,34
|432.490.408
|% 14,78
|
|KLNMA
|53,20
|5.026.432
|% 14,51
|
|HUBVC
|11,74
|6.217.066
|% -14,99
|
|SNGYO
|0,80
|41.055.645
|% -11,11
|
|IHYAY
|0,80
|103.720.219
|% -9,09
|
|ARTI
|0,84
|57.469
|% -3,45
|
|TKURU
|7,73
|82.568
|% -3,37
|
|THYAO
|13,89
|1.475.623.696
|% 1,68
|
|BJKAS
|3,34
|432.490.408
|% 14,78
|
|GSRAY
|2,25
|415.709.855
|% 19,68
|
|KRDMD
|2,46
|336.013.168
|% 2,93
|
|ASELS
|18,79
|335.802.390
|% 0,64
|
|GSRAY
|2,25
|415.709.855
|% 19,68
|
|IHLAS
|0,80
|130.893.505
|% 2,56
|
|KRDMD
|2,46
|336.013.168
|% 2,93
|
|BJKAS
|3,34
|432.490.408
|% 14,78
|
|IHYAY
|0,80
|103.720.219
|% -9,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4114
|7,4486
|% -0,03
|
|Frank
|5,7678
|5,8025
|% 0,73
|
|Riyal
|1,5265
|1,5342
|% -0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.463
|1.463
|-3,33
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,93
|
|Cumhuriyet
|1.790
|1.817
|-3,00
|
|Tam
|1.780
|1.825
|-7,91
|
|Yarım
|860
|883
|-3,83
|
|Çeyrek
|432
|441
|-1,91
|
|Gümüş.Ons
|16,88
|16,94
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,12
|-0,03
|
|B. Petrol
|60,95
|60,95
|0,46
|
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17:56ALGYO
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17:55GSDHO
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