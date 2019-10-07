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***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

07.10.2019 09:43
GÜNCEL HABERLER

***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye Artırımı İle İlgili SPK Başvuru Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.07.2019
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 31.250.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 93.750.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREFLAP00029 50.000 25.000,000 50,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREFLAP00029 Nâma
B Grubu, FLAP, TREFLAP00011 31.200.000 15.600.000,000 50,00000 B Grubu B Grubu, FLAP, TREFLAP00011 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 31.250.000 15.625.000,000 50,00000

İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 5.439.484,16
Geçmiş Yıl Karları (TL) 6.304.771
Özel Fonlar (TL) 3.880.744,84


Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREFLAP00029 50.000 75.000,000 150,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREFLAP00029 Nâma
B Grubu, FLAP, TREFLAP00011 31.200.000 46.800.000,000 150,00000 1,00 B Grubu B Grubu, FLAP, TREFLAP00011 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 31.250.000 46.875.000,000 150,00000

Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Sonucu Red

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından, 04 Ekim 2019 günü saat 17:44'te Şİrketimize elektronik posta ile gönderilen 04.10.2019 tarihli yazı ile, sermaye artırım başvurumuzun 03.10.2019 tarih ve 55/1291 sayılı Kurul kararı ile reddedildiği Şirketimize bildirilmiştir. SPK'nın söz konusu kararı ile karara esas teşkil eden uzman raporu, ekleri, öneri yazısı ve ilgili diğer tüm bilgi ve belgeler, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince bugün (07.10.2019) SPK'dan talep edilmiştir. Söz konusu yazı ve diğer belgeler Şirketimiz yönetimi tarafından değerlendirildikten sonra, bundan sonra izleyeceğimiz yola ilişkin olarak ayrıntılı bir özel durum açıklaması yapılacaktır. Kamuoyuna ve ortaklarımıza duyurulur.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790612


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