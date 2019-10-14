***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.10.2019 09:24
***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Turkcell Finansman A.Ş.'nin kaynak kuruluş olacağı yapıda Varlığa Dayalı Menkul Kıymet ihracı için görevlendirilen Aktif Yatırım Bankası A.Ş.'nin kurucusu olduğu Aktif Yatırım Bankası A.Ş. (2) No' lu Turkcell Varlık Finansmanı Fonu tarafından, 1 yıl içerisinde 75.000.000 TL'ye kadar ihraç edilecek Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler ihraç belgesi onayı için Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") başvuru yapılmış olup, varlık devri tamamlandığında Şirketimizce kamuoyu bilgilendirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792861
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