***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTurkcell Finansman A.Ş.'nin kaynak kuruluş olacağı yapıda Varlığa Dayalı Menkul Kıymet ihracı için görevlendirilen Aktif Yatırım Bankası A.Ş.'nin kurucusu olduğu Aktif Yatırım Bankası A.Ş. (2) No' lu Turkcell Varlık Finansmanı Fonu tarafından, 1 yıl içerisinde 75.000.000 TL'ye kadar ihraç edilecek Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler ihraç belgesi onayı için Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") başvuru yapılmış olup, varlık devri tamamlandığında Şirketimizce kamuoyu bilgilendirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792861BIST