***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.01.2020 13:45
***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.'nin kurucusu olduğu (2) No' lu Turkcell Varlık Finansmanı Fonu (Fon) tarafından ihraç edilen 75.000.000 TL değerinde Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler'in karşılığında kaynak kuruluş olan Şirketimiz tarafından Fon'a yapılan kredi devri ve neticesinde devir bedelinin Şirketimize aktarımı tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812746
BIST
16:18121.422
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -1,10
|Açılış
|: 121.233
|
|Önceki Kapanış
|: 121.423
|
121.804
En Düşük
120.442
16:185,8859
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0048
|Açılış
|: 5,8890
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8850
|
5,9002
En Düşük
5,8763
16:186,5635
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0177
|Açılış
|: 6,5530
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5330
|
6,5659
En Düşük
6,5414
16:18293,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,50
|Açılış
|: 293,23
|
|Önceki Kapanış
|: 292,56
|
294,74
En Düşük
292,28
BIST En Aktif Hisseler
|DAGHL
|4,16
|10.617.467
|% 14,92
|
|MARTI
|1,14
|98.784.670
|% 12,87
|
|BURVA
|17,30
|1.047.415
|% 11,61
|
|QNBFB
|49,18
|48.511.518
|% 10,52
|
|ALYAG
|0,55
|1.100.280
|% 10,00
|
|SNGYO
|1,28
|3.188.492
|% -13,51
|
|NIBAS
|4,05
|221.445
|% -10,00
|
|MZHLD
|17,55
|252.535
|% -10,00
|
|EPLAS
|18,98
|206.919
|% -9,96
|
|SALIX
|8,00
|18.308
|% -7,51
|
|THYAO
|14,86
|1.495.037.757
|% 0,41
|
|GUSGR
|2,34
|842.144.561
|% 5,88
|
|KRDMD
|3,11
|739.256.121
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,65
|606.314.788
|% 5,10
|
|PETKM
|4,09
|576.742.989
|% -0,97
|
|EKGYO
|1,65
|606.314.788
|% 5,10
|
|GUSGR
|2,34
|842.144.561
|% 5,88
|
|KRDMD
|3,11
|739.256.121
|% 0,00
|
|PETKM
|4,09
|576.742.989
|% -0,97
|
|METRO
|1,46
|167.653.040
|% 7,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6328
|7,6710
|% -0,03
|
|Frank
|6,0745
|6,1111
|% 0,31
|
|Riyal
|1,5640
|1,5718
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.548
|1.548
|0,92
|
|Altın Gr.
|294
|294
|1,03
|
|Cumhuriyet
|1.938
|1.952
|-9,00
|
|Tam
|1.935
|1.983
|9,80
|
|Yarım
|935
|959
|4,75
|
|Çeyrek
|469
|480
|2,37
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,79
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,37
|0,00
|
|B. Petrol
|64,38
|64,38
|-0,11
|
Seans Raporu
daha fazla
-
16:21GLBMD
Yüzde -4.05 oranında düşüşle 2.13 lira fiyatla işlem gören hissede 695, 810 adet işlem
-
16:19XU100
Endeks 121, 303 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 1 altında . İşlem hacmi 10, 021.00 milyon TL de
-
16:14
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TTKOM, EREGL, TCELL
-
16:14XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -189, 17 kaybederek (% -0.16 ) 115, 512
-
16:14
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ALYAG, ORMA, EGCYH, BALAT, DENGE, EKIZ, BMELK, EGCEY