***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAktif Yatırım Bankası A.Ş.'nin kurucusu olduğu (2) No' lu Turkcell Varlık Finansmanı Fonu (Fon) tarafından ihraç edilen 75.000.000 TL değerinde Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler'in karşılığında kaynak kuruluş olan Şirketimiz tarafından Fon'a yapılan kredi devri ve neticesinde devir bedelinin Şirketimize aktarımı tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812746BIST