***FNY* *GLDTR* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
15.10.2019 08:58
***FNY******GLDTR******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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İlgili Fonlar [GLDTR]
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
14/10/2019 Tarihli Piyasa Yapıcı İşlemler
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793228
BIST
10:2995.052
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 1.070,76
|Açılış
|: 95.593
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|Önceki Kapanış
|: 93.981
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95.873
En Düşük
94.790
10:295,8991
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0278
|Açılış
|: 5,9340
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|Önceki Kapanış
|: 5,8820
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5,9342
En Düşük
5,8604
10:296,5060
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0336
|Açılış
|: 6,5400
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|Önceki Kapanış
|: 6,4900
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6,5484
En Düşük
6,4753
10:29282,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -2,05
|Açılış
|: 282,50
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|Önceki Kapanış
|: 284,54
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285,04
En Düşük
280,80