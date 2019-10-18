***FNY* *GLDTR* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
18.10.2019 09:08
***FNY******GLDTR******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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İlgili Fonlar [GLDTR]
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
17/10/2019 Tarihli Piyasa Yapıcı İşlemler
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793865
BIST
11:3298.381
En Yüksek
|Değişim
|: 3,67%
|| 3.485,21
|Açılış
|: 98.406
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|Önceki Kapanış
|: 94.896
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98.474
En Düşük
98.002
11:325,7837
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
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|Açılış
|: 5,7730
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|Önceki Kapanış
|: 5,8680
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5,8301
En Düşük
5,7547
11:326,4380
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,0503
|Açılış
|: 6,4150
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|Önceki Kapanış
|: 6,5150
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6,4898
En Düşük
6,4056
11:32276,69
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
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|Açılış
|: 276,75
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|Önceki Kapanış
|: 279,47
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279,68
En Düşük
275,59