***FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi
04.10.2019 14:18
***FNY******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yurtiçinde halka arz edilmeksizin veya yurt dışında ihraç edilecek ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin ihraç begesi ve Yurt içinde halka arz edilmeksizin İhraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790206
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