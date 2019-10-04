***FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi









***FNY******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarYurtiçinde halka arz edilmeksizin veya yurt dışında ihraç edilecek ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin ihraç begesi ve Yurt içinde halka arz edilmeksizin İhraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790206BIST