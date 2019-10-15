***FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***FNY******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Borçlanma Aracı Satışının Tamamlanması HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.02.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 60.070.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 14.01.2020Vade (Gün Sayısı) 91Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 14,90Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 15,75Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFFNYM12024Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 28.03.2019Satışa Başlanma Tarihi 14.10.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 14.10.2019Vade Başlangıç Tarihi 15.10.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 60.070.000Kupon Sayısı 0Ek AçıklamalarQnb Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Tarafından Sermaye Piyasası Kurulunun 28/03/2019 Tarih ve 19/434 Sayılı İzni İle onaylanmış olan İhraç Belgesi Kapsamında Halka Arz Edilmeksizin Nitelikli Yatırımcıya Satış Yoluyla İhracı Gerçekleştirilen 91 Gün Vadeli TRFFNYM12024 ISIN Kodlu İskontolu Bononun Dağıtılan Nominal Tutarı 60,070,000 TL Olarak Gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793256BIST