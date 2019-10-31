***FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***FNY******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFFNYME1928 Bononun İtfası HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.02.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 62.300.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 31.10.2019Vade (Gün Sayısı) 64Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 17,25Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 18,52Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFFNYME1928Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 28.03.2019Satışa Başlanma Tarihi 27.08.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 27.08.2019Vade Başlangıç Tarihi 28.08.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 62.300.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 31.10.2019Kayıt Tarihi 30.10.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 31.10.2019Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarQNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28/03/2019 Tarih ve 19/434 sayılı izni ile onaylanmış olan İhraç Belgesi kapsamında halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış yoluyla ihracı gerçekleştirilen 64 gün vadeli TRFFNYME1928 ISIN kodlu iskontolu bononun dağıtılan nominal tutarı 62,300,000 - TL olarak gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795830BIST