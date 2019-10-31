***FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
31.10.2019 15:25
***FNY******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFFNYME1928 Bononun İtfası Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.02.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 62.300.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 31.10.2019
Vade (Gün Sayısı) 64
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 17,25
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 18,52
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFFNYME1928
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 28.03.2019
Satışa Başlanma Tarihi 27.08.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 27.08.2019
Vade Başlangıç Tarihi 28.08.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 62.300.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 31.10.2019
Kayıt Tarihi 30.10.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 31.10.2019
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28/03/2019 Tarih ve 19/434 sayılı izni ile onaylanmış olan İhraç Belgesi kapsamında halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış yoluyla ihracı gerçekleştirilen 64 gün vadeli TRFFNYME1928 ISIN kodlu iskontolu bononun dağıtılan nominal tutarı 62,300,000 - TL olarak gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795830
BIST