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***FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

07.11.2019 13:51
GÜNCEL HABERLER

***FNY******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFFNYMK1912 ISIN Kodlu Bononun İtfası Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.02.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 56.750.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 06.11.2019
Vade (Gün Sayısı) 64
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 17
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 18,24
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFFNYMK1912
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 28.03.2019
Satışa Başlanma Tarihi 02.09.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 02.09.2019
Vade Başlangıç Tarihi 03.09.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 56.750.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 06.11.2019
Kayıt Tarihi 05.11.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 06.11.2019
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Qnb Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Tarafından Sermaye Piyasası Kurulunun 28/03/2019 Tarih ve 19/434 Sayılı İzni İle onaylanmış olan İhraç Belgesi Kapsamında Halka Arz Edilmeksizin Nitelikli Yatırımcıya Satış Yoluyla İhracı Gerçekleştirilen 64 Gün Vadeli TRFFNYMK1912 ISIN Kodlu İskontolu Bononun Dağıtılan Nominal Tutarı 56,750,000 TL Olarak Gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797163


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SRVGY 6,11 1.748.795 % 8,14  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3603 7,3973 % -0,12  
Frank 5,7686 5,8034 % -0,04  
Riyal 1,5266 1,5342 % -0,13  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.483 1.483 -7,98  
Altın Gr. 274 274 -1,87  
Cumhuriyet 1.818 1.845 -9,00  
Tam 1.807 1.852 -12,14  
Yarım 873 896 -5,87  
Çeyrek 438 448 -2,94  
Gümüş.Ons 17,51 17,57 -0,09  
Gümüş Gr. 3,23 3,24 -0,02  
B. Petrol 62,58 62,58 0,84  
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