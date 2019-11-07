***FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***FNY******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFFNYMK1912 ISIN Kodlu Bononun İtfası HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.02.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 56.750.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 06.11.2019Vade (Gün Sayısı) 64Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 17Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 18,24Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFFNYMK1912Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 28.03.2019Satışa Başlanma Tarihi 02.09.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 02.09.2019Vade Başlangıç Tarihi 03.09.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 56.750.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 06.11.2019Kayıt Tarihi 05.11.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 06.11.2019Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarQnb Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Tarafından Sermaye Piyasası Kurulunun 28/03/2019 Tarih ve 19/434 Sayılı İzni İle onaylanmış olan İhraç Belgesi Kapsamında Halka Arz Edilmeksizin Nitelikli Yatırımcıya Satış Yoluyla İhracı Gerçekleştirilen 64 Gün Vadeli TRFFNYMK1912 ISIN Kodlu İskontolu Bononun Dağıtılan Nominal Tutarı 56,750,000 TL Olarak Gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797163BIST