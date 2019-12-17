***FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***FNY******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Borçlanma Aracı Satışının Tamamlanması HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.02.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 17.03.2020Vade (Gün Sayısı) 91Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 10,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 10,92Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFFNYM32014Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 28.03.2019Satışa Başlanma Tarihi 16.12.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 16.12.2019Vade Başlangıç Tarihi 17.12.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 95.150.000Kupon Sayısı 0Ek AçıklamalarQnb Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Tarafından Sermaye Piyasası Kurulunun 28/03/2019 Tarih ve 19/434 Sayılı İzni İle onaylanmış olan İhraç Belgesi Kapsamında Halka Arz Edilmeksizin Nitelikli Yatırımcıya Satış Yoluyla İhracı Gerçekleştirilen 91 Gün Vadeli TRFFNYM32014 ISIN Kodlu İskontolu Bononun Dağıtılan Nominal Tutarı 95,150,000 TL Olarak Gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803819BIST