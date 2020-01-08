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***FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

08.01.2020 14:21
GÜNCEL HABERLER



***FNY******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Bono İhracının Gerçekleştirilmesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.09.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 08.04.2020
Vade (Gün Sayısı) 91
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 10,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 10,92
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFFNYM42013
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 03.10.2019
Satışa Başlanma Tarihi 07.01.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 07.01.2020
Vade Başlangıç Tarihi 08.01.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 75.650.000
Kupon Sayısı 0

Ek Açıklamalar
Bono İhracının Gerçekleştirilmesi Hakkında




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809032


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BRYAT 76,35 15.104.904 % 17,10  
ISBTR 33.351,00 1.179.463 % 15,00  
DAGHL 3,31 35.336.492 % 14,93  
HUBVC 19,03 73.449.628 % 12,01  
TIRE 5,61 241.008.980 % 11,53  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7705 7,8095 % -0,53  
Frank 6,0963 6,1330 % -0,49  
Riyal 1,5805 1,5884 % -0,45  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.580 1.580 7,96  
Altın Gr. 302 302 -0,24  
Cumhuriyet 2.002 2.032 4,00  
Tam 1.993 2.043 4,13  
Yarım 963 988 2,00  
Çeyrek 483 494 1,00  
Gümüş.Ons 18,39 18,44 0,04  
Gümüş Gr. 3,52 3,52 -0,01  
B. Petrol 68,50 68,50 0,23  
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