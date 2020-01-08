***FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***FNY******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFFNYM12016 ISIN Kodlu Bononun İtfası HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.02.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 85.700.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 08.01.2020Vade (Gün Sayısı) 90Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 14,15Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 14,92Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFFNYM12016Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 28.03.2019Satışa Başlanma Tarihi 09.10.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 09.10.2019Vade Başlangıç Tarihi 10.10.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 85.700.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 08.01.2020Kayıt Tarihi 07.01.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 08.01.2020Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarQnb Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Tarafından Sermaye Piyasası Kurulunun 28/03/2019 Tarih ve 19/434 Sayılı İzni İle onaylanmış olan İhraç Belgesi Kapsamında Halka Arz Edilmeksizin Nitelikli Yatırımcıya Satış Yoluyla İhracı Gerçekleştirilen 90 Gün Vadeli TRFFNYM12016 ISIN Kodlu İskontolu Bononun Dağıtılan Nominal Tutarı 85,700,000 TL Olarak Gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809033BIST