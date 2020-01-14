***FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
14.01.2020 13:35
***FNY******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFFNYM12024 ISIN Kodlu Bononun İtfası Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.02.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 60.070.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 14.01.2020
Vade (Gün Sayısı) 91
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 14,90
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 15,75
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFFNYM12024
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 28.03.2019
Satışa Başlanma Tarihi 14.10.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 14.10.2019
Vade Başlangıç Tarihi 15.10.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 60.070.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 14.01.2020
Kayıt Tarihi 13.01.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 14.01.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Qnb Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Tarafından Sermaye Piyasası Kurulunun 28/03/2019 Tarih ve 19/434 Sayılı İzni İle onaylanmış olan İhraç Belgesi Kapsamında Halka Arz Edilmeksizin Nitelikli Yatırımcıya Satış Yoluyla İhracı Gerçekleştirilen 91 Gün Vadeli TRFFNYM12024 ISIN Kodlu İskontolu Bononun Dağıtılan Nominal Tutarı 60,070,000 TL Olarak Gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812319
BIST