FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

BIST En Aktif Hisseler
|MEPET
|1,78
|60.883.032
|% 16,34
|AVTUR
|1,56
|28.418.045
|% 13,04
|INFO
|5,50
|1.375
|% 12,94
|BOYP
|15,95
|4.667.254
|% 12,32
|DITAS
|9,05
|12.320.385
|% 12,14
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,3782
|7,4152
|% 0,66
|Frank
|5,7662
|5,8010
|% 0,50
|Riyal
|1,5186
|1,5262
|% 0,21
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.507
|1.508
|11,82
|Altın Gr.
|277
|277
|2,85
|Cumhuriyet
|1.835
|1.863
|8,00
|Tam
|1.828
|1.874
|12,53
|Yarım
|884
|907
|6,06
|Çeyrek
|443
|453
|3,03
|Gümüş.Ons
|18,02
|18,04
|0,17
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,32
|0,05
|B. Petrol
|59,88
|59,88
|-0,36
Seans Raporu
- 16:11DOKTA Yüzde 6.84 oranında artışla 42.16 lira fiyatla işlem gören hissede 122, 875 adet işlem
- 16:10XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 168, 62 artarak (% 0.14 ) 121, 893
- 16:10XU100 Endeks 98, 824 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 13 üstünde . İşlem hacmi 3, 855.00 milyon TL de
- 16:09DENIZ Yüzde 9.47 oranında artışla 25.44 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 172, 383 adet işlem
- 16:08MSGYO Yüzde 8.09 oranında artışla 1.47 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 019, 199 adet işlem