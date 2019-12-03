***FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
03.12.2019 10:28
***FNY******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Dışı Örgütleri (Şube, İrtibat Bürosu)
Adı Niteliği Adres Müdür veya Sorumlunun Adı ve Soyadı Telefon Faks Faaliyete Başlanmasına İlişkin İzin Tarihi
ADANA ŞUBESİ Şube ATATÜRK CAD.KEMAL ÖZÜLKÜ İŞMERKEZİ 7/B ADANA GÖKHAN ALDANMAZ 0322-457 85 54 0322-457 85 19 11.02.2002
ANKARA ŞUBESİ Şube CİNNAH CAD. NAZMİBEY İŞ HANI NO:1/7 KAT. 4 KAVAKLIDERE - ÇANKAYA/ANKARA ERDOĞAN HATİPOĞLU 0312-465 10 10 0312-468 13 46 07.02.2002
ANTAKYA ŞUBESİ Şube YAVUZ SULTAN SELİM CAD. ZÜHTİYE ÖKTEN İŞHANI A BLOK NO: 4 ANTAKYA/HATAY DİLEK EDİBOĞLU 0326-225-32-84 0326-225-32-89 20.01.2016
ANTALYA ŞUBESİ Şube TARIM MAH. ASPENDOS BULVARI ATA PLAZA NO:92/1 KAT:2 MURATPAŞA/ANTALYA ANIL ALPERAT 0242-248 43 78 0242-248 43 68 08.02.2002
İSTANBUL BAKIRKÖY ŞUBE Şube CEVİZLİK MAHALLESİ İSTANBUL CAD. NO: 14/5 BAKIRKÖY/İSTANBUL SEFA MAYADAĞ 0212-409-10-50 0212-543-60-46 06.06.2017
BODRUM ŞUBESİ Şube TÜRKKUYUSU MAH.KIBRIS ŞEHİTLERİ CAD. NO:63 BODRUM/MUĞLA ŞAKİR KARA 0252-313-06-53 0252-313-59-60 01.02.2016
BURSA ŞUBESİ Şube ODUNLUK MH. LİMAN CD. KUMOVA PLAZA NO:35-36 Kat:5 NİLÜFER/BURSA AHMET ÇAĞLAR KÜLTÜR 0224-225 29 15 0224-225 17 55 07.02.2002
İSTANBUL ÇİFTEHAVUZLAR ŞUBE Şube FENERBAHÇE MAH. BAĞDAT CAD. NO:216 KADIKÖY/ İSTANBUL TUNCAY SARIMADEN 0216-468-53-00 0216-357-32-99 29.05.2017
DENİZLİ ŞUBESİ Şube SARAYLAR MAH. 496.SOKAK NO:9 MERKEZEFENDİ/DENİZLİ MEHMET ÖZKALKAN 0258-264 78 80 0258-264 78 05 08.10.2015
ESKİŞEHİR ŞUBESİ Şube ARİFİYE MAH. 2 EYLÜL CADDESİ NO:35 ODUNPAZARI/ESKİŞEHİR ODİL TAN 0222-221 30 95 0222-222 00 55 16.12.2015
İSTANBUL ETİLER ŞUBE Şube ETİLER MAH. NİSPETİYE CAD. TAMBURİ ALİ EFENDİ SK. NO:4 BEŞİKTAŞ / İSTANBUL FİLİZ ŞENLİ ERDOĞAN 0212-362 25 50 0212- 265 34 46 20.07.2015
GAZİANTEP ŞUBESİ Şube İNCİLİPINAR MAHALLESİ PROF. MUAMMER AKSOY BULVARI NO:30/B ŞEHİTKAMİL / GAZİANTEP AHMET ENGİN ÖZTÜZÜN 0342-220 84 41 0342-231 44 99 07.02.2002
İZMİR ŞUBESİ Şube ŞEHİT NEVRES BULVARI NO:8 / A MONTRÖ / İZMİR UMUT ÖZTÜRK 0232-455 84 84 0232-483 23 97 11.02.2002
KAYSERİ ŞUBE Şube FİNANSBANK KAYSERİ ÇARŞI ŞB. KİÇİKAPI MAH. KİÇİKAPI CAD. ÇETİNER SOK. NO:8 MELİKGAZİ/KAYSERİ BÜLENT SALMAN 0352- 221 47 30 0352-222 57 52 20.07.2015
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801424
BIST