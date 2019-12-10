***FONET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.12.2019 10:29
***FONET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FONET.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802766
BIST
11:13109.138
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 351,94
|Açılış
|: 108.912
|
|Önceki Kapanış
|: 108.786
|
109.378
En Düşük
108.910
11:135,8122
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0028
|Açılış
|: 5,8090
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8030
|
5,8190
En Düşük
5,8043
11:136,4392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0092
|Açılış
|: 6,4280
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4220
|
6,4418
En Düşük
6,4265
11:13273,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,59
|Açılış
|: 273,47
|
|Önceki Kapanış
|: 272,88
|
273,70
En Düşük
272,75
BIST En Aktif Hisseler
|NIBAS
|5,75
|29
|% 15,00
|
|SANEL
|4,48
|542
|% 14,87
|
|RYGYO
|4,01
|12.664.221
|% 14,57
|
|PAPIL
|7,24
|79.035.682
|% 14,38
|
|RYSAS
|3,02
|16.095.171
|% 13,53
|
|HURGZ
|1,28
|842.798
|% -19,50
|
|FORMT
|5,17
|36
|% -14,97
|
|DIRIT
|1,04
|1.424
|% -9,57
|
|METRO
|1,32
|38.510.442
|% -5,71
|
|CEMAS
|1,52
|53.782.466
|% -5,00
|
|THYAO
|13,88
|253.401.759
|% 0,58
|
|AFYON
|7,79
|154.126.564
|% 12,90
|
|ASELS
|19,67
|118.208.758
|% 0,61
|
|TTKOM
|7,29
|91.205.373
|% 1,96
|
|EKGYO
|1,54
|86.990.706
|% 1,99
|
|EKGYO
|1,54
|86.990.706
|% 1,99
|
|CEMAS
|1,52
|53.782.466
|% -5,00
|
|KARSN
|1,53
|52.323.121
|% 3,38
|
|OZGYO
|1,56
|44.895.251
|% 4,70
|
|METRO
|1,32
|38.510.442
|% -5,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6138
|7,6520
|% -0,02
|
|Frank
|5,8680
|5,9034
|% 0,18
|
|Riyal
|1,5456
|1,5534
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.463
|1.463
|1,69
|
|Altın Gr.
|274
|274
|0,69
|
|Cumhuriyet
|1.811
|1.839
|10,00
|
|Tam
|1.802
|1.847
|9,21
|
|Yarım
|871
|894
|4,45
|
|Çeyrek
|437
|447
|2,23
|
|Gümüş.Ons
|16,61
|16,65
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,12
|0,02
|
|B. Petrol
|64,14
|64,14
|-0,11
|