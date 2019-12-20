***FONET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.12.2019 10:23
***FONET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FONET.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804480
BIST
12:13111.503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 903,40
|Açılış
|: 111.041
|
|Önceki Kapanış
|: 110.599
|
111.586
En Düşük
111.041
12:135,9232
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0203
|Açılış
|: 5,9180
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9380
|
5,9451
En Düşük
5,9107
12:136,5854
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0287
|Açılış
|: 6,5730
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5960
|
6,6169
En Düşük
6,5758
12:13281,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -1,29
|Açılış
|: 281,43
|
|Önceki Kapanış
|: 282,72
|
282,79
En Düşük
280,95
BIST En Aktif Hisseler
|GOODY
|4,08
|108.711.452
|% 13,33
|
|KLNMA
|47,00
|39.158.601
|% 10,85
|
|ATSYH
|0,94
|3.431
|% 9,30
|
|MNDRS
|1,25
|50.570.130
|% 8,70
|
|ESCOM
|1,33
|3.118.091
|% 8,13
|
|GLBMD
|1,62
|10.619.174
|% -14,29
|
|HALKS
|1,98
|206.718
|% -10,00
|
|UZERB
|3,10
|51.073
|% -7,46
|
|OZBAL
|1,64
|3.937.809
|% -6,29
|
|KERVN
|0,50
|81.779
|% -5,66
|
|THYAO
|13,82
|310.824.839
|% 0,44
|
|SISE
|5,24
|182.840.213
|% 1,35
|
|TUPRS
|125,00
|181.967.187
|% 1,87
|
|IPEKE
|7,30
|169.847.321
|% 4,29
|
|KRSTL
|1,78
|142.812.528
|% 1,71
|
|IHLGM
|0,94
|115.284.512
|% 6,82
|
|KRSTL
|1,78
|142.812.528
|% 1,71
|
|EKGYO
|1,44
|103.229.569
|% 0,70
|
|ALBRK
|1,39
|87.692.316
|% 1,46
|
|KARSN
|1,57
|94.876.185
|% 3,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6937
|7,7323
|% -0,23
|
|Frank
|6,0182
|6,0544
|% -0,59
|
|Riyal
|1,5741
|1,5820
|% -0,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.478
|1.478
|-1,70
|
|Altın Gr.
|281
|281
|-1,41
|
|Cumhuriyet
|1.864
|1.892
|-5,00
|
|Tam
|1.855
|1.902
|-4,65
|
|Yarım
|897
|920
|-2,25
|
|Çeyrek
|450
|460
|-1,13
|
|Gümüş.Ons
|17,04
|17,08
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,24
|3,25
|-0,02
|
|B. Petrol
|66,49
|66,49
|-0,05
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