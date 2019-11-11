***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Finansal Rapor









***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler19 18.000.000 11.496.200 -270.342 590.856 6.624.152 4.097.425 40.538.291 40.538.291Transferler227.342 3.870.083 -4.097.425Dönem Karı (Zararı)2.096.072 2.096.072 2.096.072Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-133.427 -133.427 -133.427Dönem Sonu Bakiyeler19 18.000.000 11.496.200 -403.769 818.198 10.494.235 2.096.072 42.500.936 42.500.936Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler19 18.000.000 11.496.200 -448.017 818.198 10.494.235 12.236.429 52.597.045 52.597.045Transferler22.000.000 -11.496.200 931.574 801.055 -12.236.429Dönem Karı (Zararı)11.539.862 11.539.862 11.539.862Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-237.392 -237.392 -237.392Dönem Sonu Bakiyeler19 40.000.000 685.409 1.749.772 11.295.290 11.539.862 63.899.515 63.899.515Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI8.181.767 14.211.745Dönem Karı (Zararı)11.539.862 2.096.072Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)11.539.862 2.096.072Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler14.925.908 4.538.113Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12-13 3.970.900 2.860.660Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler440.334 0Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 440.334 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler294.069 194.680Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 211.103 211.986Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 82.966 -17.306Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler357.147 -99.708Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler24 137.588 0Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri8 -98.918 -143.789Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri8 318.477 44.081Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler27 1.724.569 1.242.581Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler11 8.138.889 339.900İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-17.999.445 7.610.814Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-436.180 -351.156İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -436.180 -351.156Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-601.083 -219.775İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9-26 -601.083 -219.775Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -382.557 -581.220Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-749.833 1.187.216İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 -749.833 1.187.216Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)17 561.011 877.822Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-460.915 67.959İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 -460.915 67.959İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-15.929.888 6.629.968Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-9.974.814 -370.966Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-5.955.074 7.000.934Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları8.466.325 14.244.999Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler17 -284.558 -33.254Vergi İadeleri (Ödemeleri)27 0 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-11.464.765 -14.641.547Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12 0 0Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri13 0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-11.464.765 -14.641.547Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -1.011.977 -1.416.905Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -10.452.788 -13.224.642FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI27.217 -1.341.835Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları164.805 -1.001.935Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 164.805 -1.001.935Ödenen Faiz24 -137.588 -339.900YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.255.781 -1.771.637NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.255.781 -1.771.637DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6.095.046 3.295.265DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.839.265 1.523.628Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 2.839.265 6.095.046Finansal Yatırımlar6 0 0Ticari Alacaklar8.175.736 8.498.367İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar26 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 8.175.736 8.498.367Diğer Alacaklar768.045 166.962İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar26 509.000İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 259.045 166.962Stoklar10 1.070.422 687.865Peşin Ödenmiş Giderler491.584 162.974İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler26 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 491.584 162.974Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar27 90.246 20.789Diğer Dönen Varlıklar25.338 17.464İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar26 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar18 25.338 17.464ARA TOPLAM13.460.636 15.649.467TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR13.460.636 15.649.467DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 0 0Ticari Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar26 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 0 0Diğer Alacaklar39.380 39.380İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar26 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 39.380 39.380Maddi Duran Varlıklar12 4.897.006 4.651.329Kullanım Hakkı Varlıkları14 947.227 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 56.456.953 49.208.765Peşin Ödenmiş Giderler482.757 0İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler26 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 482.757 0Ertelenmiş Vergi Varlığı27 2.113.218 3.345.686Diğer Duran Varlıklar0 0İlişkili Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar26 0 0İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar18 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR64.936.541 57.245.160TOPLAM VARLIKLAR78.397.177 72.894.627KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar793.897 254.899İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar793.897 254.899Banka Kredileri7 793.897 254.899Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 0 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları453.465 1.476.120İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları453.465 1.476.120Banka Kredileri7 169.296 1.476.120Kiralama İşlemlerinden Borçlar284.169Diğer Finansal Yükümlülükler7 162.359 130.097Ticari Borçlar1.182.826 2.031.577İlişkili Taraflara Ticari Borçlar26 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 1.182.826 2.031.577Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 2.544.964 1.983.953Diğer Borçlar450.027 910.942İlişkili Taraflara Diğer Borçlar26 0 94.645İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 450.027 816.297Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3.824.217 7.993.086İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 3.824.217 7.993.086Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü27 0 0Kısa Vadeli Karşılıklar1.127.646 900.234Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 494.915 350.469Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 632.731 549.765Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler8.814 97.103İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler26 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 8.814 97.103ARA TOPLAM10.548.215 15.778.011TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER10.548.215 15.778.011UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar663.058 46.858İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar7 663.058 46.858Banka Kredileri7 0 46.858Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 663.058 0Ticari Borçlar0 0İlişkili Taraflara Ticari Borçlar26 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 0 0Diğer Borçlar0 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar26 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)565.973 2.263.889İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)26 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 565.973 2.263.889Uzun Vadeli Karşılıklar761.876 675.428Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 761.876 675.428Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar16 0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü27 1.958.540 1.533.396TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.949.447 4.519.571TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER14.497.662 20.297.582ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar63.899.515 52.597.045Ödenmiş Sermaye19 40.000.000 18.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)19 0 11.496.200Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)19 -685.409 -448.017Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-685.409 -448.017Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 -685.409 -448.017Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19 1.749.772 818.198Yasal Yedekler19 1.749.772 818.198Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları19 11.295.290 10.494.235Net Dönem Karı veya Zararı11.539.862 12.236.429Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR63.899.515 52.597.045TOPLAM KAYNAKLAR78.397.177 72.894.627Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 36.322.995 19.464.498 13.097.292 6.889.933Satışların Maliyeti20 -19.856.584 -12.309.487 -6.488.845 -4.299.781TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)16.466.411 7.155.011 6.608.447 2.590.152BRÜT KAR (ZARAR)16.466.411 7.155.011 6.608.447 2.590.152Genel Yönetim Giderleri21 -4.006.212 -4.846.132 -1.328.379 -2.219.788Pazarlama Giderleri21 -617.364 -489.093 -106.608 -249.922Araştırma ve Geliştirme Giderleri21 -1.266.948 -15.971 -819.127 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 2.772.232 1.973.625 1.025.901 560.913Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -438.383 -142.272 -190.887 -20.332ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)12.909.736 3.635.168 5.189.347 661.023Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 685.956 148.812 89.600 87.955FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)13.595.692 3.783.980 5.278.947 748.978Finansman Giderleri24 -331.261 -445.327 -59.456 -135.001SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)13.264.431 3.338.653 5.219.491 613.977Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.724.569 -1.242.581 -492.765 -252.363Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 -1.724.569 -1.242.581 -492.765 -252.363SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)11.539.862 2.096.072 4.726.726 361.614DÖNEM KARI (ZARARI)11.539.862 2.096.072 4.726.726 361.614Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları11.539.862 2.096.072 4.726.726 361.614Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-237.392 -133.427 -65.340 -283.129Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)25 -304.349 -171.060 -83.770 -358.188Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler66.957 37.633 18.430 75.059Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi25 66.957 37.633 18.430 75.059Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-237.392 -133.427 -65.340 -283.129TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)11.302.470 1.962.645 4.661.386 78.485Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları11.302.470 1.962.645 4.661.386 78.485http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798103BIST