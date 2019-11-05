GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( İhale Süreci / Sonucu

05.11.2019 16:33
GÜNCEL HABERLER

***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( İhale Süreci / Sonucu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhale Süreci / Sonucu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İhale Konusu
Health System Improvement Project (HSIP)
İhaleyi Açan Taraf
Arnavutluk Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığı
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
01/11/2019
İhalenin Sonuçlandığı Tarih

İhale Sonucu
-
İhale Bedeli
-
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar

Şirketimiz 01.11.2019 tarihinde Arnavutluk Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığı tarafından yapılan  "Health System Improvement Project (HSIP)" ihalesine katılmıştır. Yapılan İhaleye 4 (Dört) şirket iştirak etmiş olup  3.295.000,00 Euro ile en uygun 2.teklifi firmamız vermiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796617


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05100.525
Değişim :  0,44% |  437,53
Açılış :  100.147  
Önceki Kapanış :  100.088  
En Yüksek
100.694 En Düşük
99.848
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BERA 3,80 140.755.731 % 19,87  
QNBFL 36,14 6.731.843 % 14,95  
SRVGY 5,53 3.204.974 % 11,04  
HATEK 5,59 44.323.676 % 10,91  
GSRAY 1,72 295.679.758 % 8,18  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3888 7,4258 % 0,26  
Frank 5,7762 5,8110 % -0,15  
Riyal 1,5279 1,5356 % 0,14  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.490 1.490 -18,43  
Altın Gr. 276 276 -2,08  
Cumhuriyet 1.847 1.858 -5,00  
Tam 1.819 1.865 -9,05  
Yarım 879 902 -4,38  
Çeyrek 441 451 -2,19  
Gümüş.Ons 17,69 17,71 -0,33  
Gümüş Gr. 3,29 3,29 -0,04  
B. Petrol 62,81 62,81 0,67  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru