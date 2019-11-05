***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( İhale Süreci / Sonucu









***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale KonusuHealth System Improvement Project (HSIP)İhaleyi Açan TarafArnavutluk Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığıİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi01/11/2019İhalenin Sonuçlandığı Tarihİhale Sonucuİhale Bedeliİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen KısımOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)AçıklamalarŞirketimiz 01.11.2019 tarihinde Arnavutluk Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığı tarafından yapılan "Health System Improvement Project (HSIP)" ihalesine katılmıştır. Yapılan İhaleye 4 (Dört) şirket iştirak etmiş olup 3.295.000,00 Euro ile en uygun 2.teklifi firmamız vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796617BIST