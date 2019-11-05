***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( İhale Süreci / Sonucu
05.11.2019 16:33
***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( İhale Süreci / Sonucu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
Health System Improvement Project (HSIP)
İhaleyi Açan Taraf
Arnavutluk Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığı
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
01/11/2019
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
İhale Sonucu
-
İhale Bedeli
-
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar
Şirketimiz 01.11.2019 tarihinde Arnavutluk Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığı tarafından yapılan "Health System Improvement Project (HSIP)" ihalesine katılmıştır. Yapılan İhaleye 4 (Dört) şirket iştirak etmiş olup 3.295.000,00 Euro ile en uygun 2.teklifi firmamız vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796617
BIST
18:05100.525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 437,53
|Açılış
|: 100.147
|
|Önceki Kapanış
|: 100.088
|
100.694
En Düşük
99.848
18:055,7546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0155
|Açılış
|: 5,7440
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7050
|
5,7552
En Düşük
5,7179
18:056,3771
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0114
|Açılış
|: 6,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3550
|
6,4008
En Düşük
6,3647
18:05275,25
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -3,10
|Açılış
|: 275,25
|
|Önceki Kapanış
|: 278,35
|
278,82
En Düşük
275,15
BIST En Aktif Hisseler
|BERA
|3,80
|140.755.731
|% 19,87
|
|QNBFL
|36,14
|6.731.843
|% 14,95
|
|SRVGY
|5,53
|3.204.974
|% 11,04
|
|HATEK
|5,59
|44.323.676
|% 10,91
|
|GSRAY
|1,72
|295.679.758
|% 8,18
|
|DOKTA
|30,10
|311.628
|% -17,53
|
|BMELK
|1,56
|347.559
|% -8,24
|
|IDEAS
|3,47
|780.087
|% -7,96
|
|VAKFN
|1,38
|25.797.508
|% -7,38
|
|EGCYO
|0,13
|8.680
|% -7,14
|
|THYAO
|11,87
|809.717.726
|% 0,34
|
|FENER
|16,73
|258.313.868
|% -1,59
|
|PETKM
|3,50
|219.403.014
|% -0,28
|
|TTKOM
|6,25
|192.790.334
|% 0,97
|
|PGSUS
|61,25
|181.872.378
|% -3,39
|
|TSPOR
|1,40
|127.709.251
|% 3,70
|
|THYAO
|11,87
|809.717.726
|% 0,34
|
|PETKM
|3,50
|219.403.014
|% -0,28
|
|BERA
|3,80
|140.755.731
|% 19,87
|
|ZOREN
|1,23
|48.924.435
|% 1,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3888
|7,4258
|% 0,26
|
|Frank
|5,7762
|5,8110
|% -0,15
|
|Riyal
|1,5279
|1,5356
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.490
|1.490
|-18,43
|
|Altın Gr.
|276
|276
|-2,08
|
|Cumhuriyet
|1.847
|1.858
|-5,00
|
|Tam
|1.819
|1.865
|-9,05
|
|Yarım
|879
|902
|-4,38
|
|Çeyrek
|441
|451
|-2,19
|
|Gümüş.Ons
|17,69
|17,71
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|3,29
|3,29
|-0,04
|
|B. Petrol
|62,81
|62,81
|0,67
|
Seans Raporu
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