***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( İhale Süreci / Sonucu
13.11.2019 11:49
***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( İhale Süreci / Sonucu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
36 ay süreli Hastane Bilgi Yönetim Sistemi,LBYS,TSMBYS(Toplum Sağlığı Merkezi Bilgi Yönetim Sistemi) Hizmet Alımı
İhaleyi Açan Taraf
Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
13/11/2019
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
İhale Sonucu
Devam ediyor
İhale Bedeli
3.145.104,00 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar
Şirketimiz 13.11.2019 tarihinde Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan "36 ay süreli Hastane Bilgi Yönetim Sistemi, LBYS, TSMBYS (Toplum Sağlığı Merkezi Bilgi Yönetim Sistemi) Hizmet Alımı" ihalesine katılmıştır. Yapılan İhalenin 1.kısmına 3 (Üç) şirket iştirak etmiş olup 3.145.104,00 TL ile en uygun teklifi firmamız vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798603
BIST
15:27104.574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 601,84
|Açılış
|: 104.050
|
|Önceki Kapanış
|: 103.972
|
104.814
En Düşük
103.682
15:275,7564
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0221
|Açılış
|: 5,7540
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7720
|
5,7818
En Düşük
5,7448
15:276,3365
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0280
|Açılış
|: 6,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3600
|
6,3704
En Düşük
6,3282
15:27271,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,07
|Açılış
|: 270,98
|
|Önceki Kapanış
|: 270,96
|
271,78
En Düşük
270,21
BIST En Aktif Hisseler
|AYEN
|3,16
|117.000.888
|% 13,26
|
|METRO
|2,69
|47.573.574
|% 12,08
|
|METAL
|1,02
|40.013
|% 9,68
|
|DERIM
|4,36
|17.728.334
|% 8,73
|
|SEKUR
|4,21
|3.615.354
|% 8,23
|
|KLNMA
|33,54
|2.020.584
|% -14,96
|
|EGCYH
|0,10
|8.647
|% -9,09
|
|EGCYO
|0,13
|6.507
|% -7,14
|
|ATSYH
|0,97
|115.690
|% -4,90
|
|SMART
|3,46
|28.166.574
|% -4,16
|
|THYAO
|13,31
|1.044.117.342
|% -0,22
|
|PGSUS
|75,25
|430.179.730
|% 5,84
|
|ASELS
|19,16
|307.080.236
|% 0,52
|
|KRDMD
|2,33
|272.050.680
|% 1,75
|
|GARAN
|9,90
|261.883.235
|% 0,81
|
|OZGYO
|1,37
|179.172.228
|% -1,44
|
|KRDMD
|2,33
|272.050.680
|% 1,75
|
|THYAO
|13,31
|1.044.117.342
|% -0,22
|
|CEMAS
|1,20
|60.704.280
|% -2,44
|
|ISFIN
|2,66
|114.489.278
|% 0,76
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3643
|7,4012
|% -0,54
|
|Frank
|5,7884
|5,8233
|% -0,13
|
|Riyal
|1,5295
|1,5371
|% -0,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.465
|1.466
|6,89
|
|Altın Gr.
|271
|271
|-0,01
|
|Cumhuriyet
|1.798
|1.826
|5,00
|
|Tam
|1.791
|1.836
|4,60
|
|Yarım
|866
|888
|2,22
|
|Çeyrek
|434
|444
|1,11
|
|Gümüş.Ons
|16,95
|16,98
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,14
|0,02
|
|B. Petrol
|61,43
|61,43
|-0,63
|
Seans Raporu
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15:43YUNSA
Yüzde 5.54 oranında artışla 5.91 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 708, 521 adet işlem
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15:39
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TCELL, EREGL, TSKB
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15:39XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 509, 87 artarak (% 0.51 ) 100, 495