***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( İhale Süreci / Sonucu
03.12.2019 15:17
***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( İhale Süreci / Sonucu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
36 Aylık Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı
İhaleyi Açan Taraf
Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
03/12/2019
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
İhale Sonucu
Devam Ediyor.
İhale Bedeli
4.117.716,00 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar
Şirketimiz 03.12.2019 tarihinde Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından yapılan "36 Aylık Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı" ihalesine katılmıştır. Yapılan İhaleye sadece şirketimiz iştirak etmiş olup 4.117.716,00 TL ile en uygun teklifi vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801491
BIST
16:01108.580
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 575,65
|Açılış
|: 107.873
|
|Önceki Kapanış
|: 108.004
|
108.777
En Düşük
107.583
16:015,7360
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0058
|Açılış
|: 5,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7440
|
5,7571
En Düşük
5,7319
16:016,3529
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0135
|Açılış
|: 6,3480
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,3784
En Düşük
6,3490
16:01270,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,71
|Açılış
|: 270,92
|
|Önceki Kapanış
|: 270,21
|
271,80
En Düşük
269,67
BIST En Aktif Hisseler
|FONET
|5,50
|38.051.731
|% 18,53
|
|LINK
|19,00
|22.543.352
|% 17,21
|
|YUNSA
|10,02
|78.393.507
|% 15,17
|
|SMART
|8,10
|123.708.198
|% 14,08
|
|DERAS
|3,33
|60.685.888
|% 14,04
|
|SANKO
|7,69
|75.333.044
|% -7,13
|
|BJKAS
|3,13
|426.833.741
|% -6,29
|
|SALIX
|5,38
|14.922
|% -4,78
|
|QNBFL
|59,50
|808.149
|% -3,49
|
|QNBFB
|26,60
|3.939.757
|% -3,48
|
|THYAO
|13,96
|1.080.302.163
|% 0,50
|
|ASELS
|19,33
|602.320.400
|% 2,87
|
|GSRAY
|2,19
|444.464.604
|% -2,67
|
|BJKAS
|3,13
|426.833.741
|% -6,29
|
|ISFIN
|2,91
|314.255.612
|% 4,68
|
|GSRAY
|2,19
|444.464.604
|% -2,67
|
|BJKAS
|3,13
|426.833.741
|% -6,29
|
|ISFIN
|2,91
|314.255.612
|% 4,68
|
|KRDMD
|2,44
|193.167.235
|% -0,81
|
|THYAO
|13,96
|1.080.302.163
|% 0,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4376
|7,4749
|% 0,32
|
|Frank
|5,7755
|5,8103
|% 0,09
|
|Riyal
|1,5244
|1,5321
|% -0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.469
|1.470
|6,50
|
|Altın Gr.
|271
|271
|1,09
|
|Cumhuriyet
|1.798
|1.825
|8,00
|
|Tam
|1.789
|1.834
|9,15
|
|Yarım
|865
|887
|4,43
|
|Çeyrek
|434
|444
|2,21
|
|Gümüş.Ons
|16,97
|16,98
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,14
|0,01
|
|B. Petrol
|60,62
|60,62
|-0,30
|
Seans Raporu
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16:14XU100
Endeks 108, 626 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 58 üstünde . İşlem hacmi 8, 230.00 milyon TL de
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Yüzde 5.21 oranında artışla 2.02 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 537, 520 adet işlem
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16:09XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 631, 46 artarak (% 0.61 ) 103, 911
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16:09
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UZERB, MEMSA, LINK, EKIZ, BALAT, EGCEY, EGCYH, IDEAS, EGCYO