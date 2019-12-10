***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( İhale Süreci / Sonucu
10.12.2019 11:37
***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( İhale Süreci / Sonucu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.06.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
36 Aylık PACS Sistemi
İhaleyi Açan Taraf
Antalya İl Sağlık Müdürlüğü
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
12/06/2019
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
10/12/2019
İhale Sonucu
İhale kazanılamamıştır.
İhale Bedeli
-
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar
Şirketimizin 12.06.2019 tarihinde katılmış olduğu Antalya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan yapılan "36 Aylık PACS Sistemi" ihalesi sonuçlanmış olup, şirketimiz uhdesinde kalmamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802778
BIST
14:48107.928
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -858,56
|Açılış
|: 108.912
|
|Önceki Kapanış
|: 108.786
|
109.378
En Düşük
107.832
14:485,7961
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0133
|Açılış
|: 5,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8030
|
5,8190
En Düşük
5,7927
14:486,4266
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0034
|Açılış
|: 6,4220
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4220
|
6,4418
En Düşük
6,4234
14:48273,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,65
|Açılış
|: 273,53
|
|Önceki Kapanış
|: 272,88
|
273,87
En Düşük
272,75
BIST En Aktif Hisseler
|PAPIL
|7,59
|125.588.616
|% 19,91
|
|DENCM
|8,62
|19.749.025
|% 14,93
|
|RYGYO
|4,00
|18.929.996
|% 14,29
|
|ARMDA
|14,56
|3.783.888
|% 13,04
|
|RYSAS
|2,99
|23.199.905
|% 12,41
|
|HURGZ
|1,28
|910.870
|% -19,50
|
|FORMT
|5,17
|11.638
|% -14,97
|
|DIRIT
|1,04
|63.992
|% -9,57
|
|EGCEY
|0,33
|101.195
|% -8,33
|
|CEMAS
|1,49
|91.519.252
|% -6,88
|
|THYAO
|13,69
|829.191.997
|% -0,80
|
|AFYON
|6,99
|313.846.294
|% 1,30
|
|ASELS
|19,38
|267.900.302
|% -0,87
|
|TTKOM
|7,15
|238.064.599
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,50
|212.131.886
|% -0,66
|
|EKGYO
|1,50
|212.131.886
|% -0,66
|
|CEMAS
|1,49
|91.519.252
|% -6,88
|
|THYAO
|13,69
|829.191.997
|% -0,80
|
|KARSN
|1,50
|80.039.579
|% 1,35
|
|METRO
|1,31
|69.808.882
|% -6,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6193
|7,6575
|% 0,05
|
|Frank
|5,8620
|5,8973
|% 0,08
|
|Riyal
|1,5422
|1,5499
|% -0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.467
|1.467
|5,93
|
|Altın Gr.
|273
|274
|0,65
|
|Cumhuriyet
|1.812
|1.839
|10,00
|
|Tam
|1.804
|1.849
|1,26
|
|Yarım
|872
|894
|0,61
|
|Çeyrek
|437
|447
|0,30
|
|Gümüş.Ons
|16,66
|16,69
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,11
|0,01
|
|B. Petrol
|64,05
|64,05
|-0,20
|