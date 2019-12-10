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***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( İhale Süreci / Sonucu

10.12.2019 11:38
GÜNCEL HABERLER



***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( İhale Süreci / Sonucu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhale Süreci / Sonucu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.09.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İhale Konusu
36 Ay sürecince Siirt İl Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı Sağlık Tesislerine HBYS Hizmet Alımı
İhaleyi Açan Taraf
Siirt İl Sağlık Müdürlüğü
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
12/07/2019
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
10/12/2019
İhale Sonucu
ihale kazanılamamıştır.
İhale Bedeli
-
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar

Şirketimizin 12.07.2019 tarihinde katılmış olduğu Siirt İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan "36 AY SÜRESİNCE SİİRT İL SAGLIK MÜDÜRLÜGÜ VE BAGLI SAGLIK TESİSLERİNE HBYS HİZMETİ ALIMI" ihalesi sonuçlanmış olup, şirketimiz uhdesinde kalmamıştır. Konu ile alakalı mahkeme süreci başlatılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802779


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RYGYO 4,00 18.929.996 % 14,29  
ARMDA 14,56 3.783.888 % 13,04  
RYSAS 2,99 23.199.905 % 12,41  
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Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6193 7,6575 % 0,05  
Frank 5,8620 5,8973 % 0,08  
Riyal 1,5422 1,5499 % -0,15  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.466 1.467 5,72  
Altın Gr. 274 274 0,78  
Cumhuriyet 1.814 1.841 2,00  
Tam 1.805 1.850 2,52  
Yarım 872 895 1,22  
Çeyrek 438 447 0,61  
Gümüş.Ons 16,66 16,69 0,08  
Gümüş Gr. 3,11 3,11 0,01  
B. Petrol 63,94 63,94 -0,31  
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