***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( İhale Süreci / Sonucu
10.12.2019 11:38
***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( İhale Süreci / Sonucu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.09.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
36 Ay sürecince Siirt İl Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı Sağlık Tesislerine HBYS Hizmet Alımı
İhaleyi Açan Taraf
Siirt İl Sağlık Müdürlüğü
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
12/07/2019
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
10/12/2019
İhale Sonucu
ihale kazanılamamıştır.
İhale Bedeli
-
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar
Şirketimizin 12.07.2019 tarihinde katılmış olduğu Siirt İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan "36 AY SÜRESİNCE SİİRT İL SAGLIK MÜDÜRLÜGÜ VE BAGLI SAGLIK TESİSLERİNE HBYS HİZMETİ ALIMI" ihalesi sonuçlanmış olup, şirketimiz uhdesinde kalmamıştır. Konu ile alakalı mahkeme süreci başlatılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802779
BIST
14:48107.928
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -858,56
|Açılış
|: 108.912
|
|Önceki Kapanış
|: 108.786
|
109.378
En Düşük
107.832
14:485,7961
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0133
|Açılış
|: 5,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8030
|
5,8190
En Düşük
5,7927
14:486,4266
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0034
|Açılış
|: 6,4220
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4220
|
6,4418
En Düşük
6,4234
14:48273,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,65
|Açılış
|: 273,53
|
|Önceki Kapanış
|: 272,88
|
273,87
En Düşük
272,75
BIST En Aktif Hisseler
|PAPIL
|7,59
|125.588.616
|% 19,91
|
|DENCM
|8,62
|19.749.025
|% 14,93
|
|RYGYO
|4,00
|18.929.996
|% 14,29
|
|ARMDA
|14,56
|3.783.888
|% 13,04
|
|RYSAS
|2,99
|23.199.905
|% 12,41
|
|HURGZ
|1,28
|910.870
|% -19,50
|
|FORMT
|5,17
|11.638
|% -14,97
|
|DIRIT
|1,04
|63.992
|% -9,57
|
|EGCEY
|0,33
|101.195
|% -8,33
|
|CEMAS
|1,49
|91.519.252
|% -6,88
|
|THYAO
|13,69
|829.191.997
|% -0,80
|
|AFYON
|6,99
|313.846.294
|% 1,30
|
|ASELS
|19,38
|267.900.302
|% -0,87
|
|TTKOM
|7,15
|238.064.599
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,50
|212.131.886
|% -0,66
|
|EKGYO
|1,50
|212.131.886
|% -0,66
|
|CEMAS
|1,49
|91.519.252
|% -6,88
|
|THYAO
|13,69
|829.191.997
|% -0,80
|
|KARSN
|1,50
|80.039.579
|% 1,35
|
|METRO
|1,31
|69.808.882
|% -6,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6193
|7,6575
|% 0,05
|
|Frank
|5,8620
|5,8973
|% 0,08
|
|Riyal
|1,5422
|1,5499
|% -0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.466
|1.467
|5,72
|
|Altın Gr.
|274
|274
|0,78
|
|Cumhuriyet
|1.814
|1.841
|2,00
|
|Tam
|1.805
|1.850
|2,52
|
|Yarım
|872
|895
|1,22
|
|Çeyrek
|438
|447
|0,61
|
|Gümüş.Ons
|16,66
|16,69
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,11
|0,01
|
|B. Petrol
|63,94
|63,94
|-0,31
|