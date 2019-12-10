***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( İhale Süreci / Sonucu
10.12.2019 16:04
***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( İhale Süreci / Sonucu )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
36 ay süreli Entegre Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (ESBYS) Hizmet Alımı
İhaleyi Açan Taraf
Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
10/12/2019
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
-
İhale Sonucu
Devam ediyor.
İhale Bedeli
23.968.734,00 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar
Şirketimiz 10.12.2019 tarihinde Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan "36 ay süreli Entegre Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (ESBYS) Hizmet Alımı" ihalesine katılmıştır. Yapılan İhaleye 4 (Dört) şirket iştirak etmiş olup 23.968.734,00 TL ile en uygun teklifi firmamız vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802824
BIST
17:54108.101
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -684,64
|Açılış
|: 108.912
|
|Önceki Kapanış
|: 108.786
|
109.378
En Düşük
107.618
17:545,7975
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0119
|Açılış
|: 5,8030
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8030
|
5,8190
En Düşük
5,7927
17:546,4233
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0067
|Açılış
|: 6,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4220
|
6,4418
En Düşük
6,4208
17:54273,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,47
|Açılış
|: 273,35
|
|Önceki Kapanış
|: 272,88
|
274,13
En Düşük
272,75
BIST En Aktif Hisseler
|RYGYO
|4,20
|36.062.093
|% 20,00
|
|HATEK
|6,98
|23.881.004
|% 19,93
|
|RYSAS
|3,19
|36.717.073
|% 19,92
|
|PAPIL
|7,59
|161.307.342
|% 19,91
|
|AGYO
|2,00
|18.361.058
|% 17,65
|
|HURGZ
|1,28
|1.330.221
|% -19,50
|
|FORMT
|5,17
|11.638
|% -14,97
|
|DIRIT
|1,04
|63.992
|% -9,57
|
|ASLAN
|41,10
|54.216.544
|% -9,19
|
|EGCEY
|0,33
|101.195
|% -8,33
|
|THYAO
|13,69
|1.217.912.017
|% -0,80
|
|AFYON
|6,56
|484.893.701
|% -4,93
|
|TTKOM
|7,22
|432.646.111
|% 0,98
|
|ASELS
|19,35
|369.023.840
|% -1,02
|
|PGSUS
|78,05
|287.763.005
|% 4,14
|
|EKGYO
|1,50
|255.192.756
|% -0,66
|
|AKENR
|1,08
|130.816.919
|% 12,50
|
|METRO
|1,30
|118.167.766
|% -7,14
|
|THYAO
|13,69
|1.217.912.017
|% -0,80
|
|ODAS
|2,07
|174.028.949
|% 0,98
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6160
|7,6542
|% 0,01
|
|Frank
|5,8568
|5,8921
|% -0,01
|
|Riyal
|1,5418
|1,5496
|% -0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.465
|1.465
|3,75
|
|Altın Gr.
|273
|273
|0,47
|
|Cumhuriyet
|1.817
|1.844
|5,00
|
|Tam
|1.807
|1.853
|5,13
|
|Yarım
|874
|896
|2,48
|
|Çeyrek
|438
|448
|1,24
|
|Gümüş.Ons
|16,63
|16,65
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,10
|3,11
|0,00
|
|B. Petrol
|64,25
|64,25
|0,00
|