***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( İhale Süreci / Sonucu









YS (Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi) Hizmet Alımİhaleyi Açan TarafAydın İl Sağlık Müdürlüğüİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi30/04/2019İhalenin Sonuçlandığı Tarih20/12/2019İhale Sonucuİhaleyi şirketimiz kazanmıştır.İhale Bedeli3.046.320,00 TLİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen KısımOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)AçıklamalarAydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan "Müdürlüğümüz ve Bağlı Sağlık Tesislerinin 36 Aylık SBYS (Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi) Hizmet Alım" ihalesine katıldığımızı 30.04.2019 tarihinde KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) aracılığıyla duyurduğumuz ihale sonuçlanmış olup, ihaleyi Şirketimiz kazanmıştır. Yasal itiraz süreci beklenmekte olup akabinde Sözleşme imzalama aşamasına geçilecektir. İhale bedeli 3.046.320,00 TL ‘dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804562BIST