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***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( İhale Süreci / Sonucu

20.12.2019 15:35
GÜNCEL HABERLER


YS (Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi) Hizmet Alım
İhaleyi Açan Taraf
Aydın İl Sağlık Müdürlüğü
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
30/04/2019
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
20/12/2019
İhale Sonucu
İhaleyi şirketimiz kazanmıştır.
İhale Bedeli
3.046.320,00 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan "Müdürlüğümüz ve Bağlı Sağlık Tesislerinin 36 Aylık SBYS (Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi) Hizmet Alım"  ihalesine katıldığımızı 30.04.2019 tarihinde KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) aracılığıyla duyurduğumuz ihale sonuçlanmış olup, ihaleyi Şirketimiz kazanmıştır. Yasal itiraz süreci beklenmekte olup akabinde Sözleşme imzalama aşamasına geçilecektir. İhale bedeli 3.046.320,00 TL ‘dir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804562


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IPEKE 8,33 712.535.373 % 19,00  
MTRYO 7,01 10.747.691 % 14,92  
AYCES 9,48 4.628.692 % 14,91  
ESCOM 1,39 6.421.063 % 13,01  
GOODY 3,98 165.952.258 % 10,56  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7222 7,7609 % 0,14  
Frank 6,0254 6,0617 % -0,47  
Riyal 1,5781 1,5860 % -0,11  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.479 1.479 -0,12  
Altın Gr. 282 283 -0,22  
Cumhuriyet 1.873 1.901 4,00  
Tam 1.863 1.910 3,56  
Yarım 901 924 1,72  
Çeyrek 452 462 0,86  
Gümüş.Ons 17,19 17,24 0,14  
Gümüş Gr. 3,28 3,29 0,02  
B. Petrol 66,37 66,37 -0,17  
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