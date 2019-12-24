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***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( İhale Süreci / Sonucu

24.12.2019 11:13
GÜNCEL HABERLER



***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( İhale Süreci / Sonucu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhale Süreci / Sonucu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.12.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İhale Konusu
36 Ay süreli Entegre Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet alımı
İhaleyi Açan Taraf
Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
10/12/2019
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
24/12/2019
İhale Sonucu
Şirketimiz kazanmıştır.
İhale Bedeli
23.968.734,00 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 10.12.2019 tarihinde yapılan "36 ay süreli Entegre Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (ESBYS) Hizmet Alımı" ihalesini Şirketimiz kazanmış ve yasal itiraz süreci tamamlanmıştır. İdare tarafından şirketimize "Sözleşmeye Davet" yazısı gönderilerek sözleşme imzalama aşamasına geçilmiştir. İhale bedeli  23.968.734,00 TL ‘dir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804928


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Yarım 904 927 3,32  
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