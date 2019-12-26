***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( İhale Süreci / Sonucu
26.12.2019 16:55
***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( İhale Süreci / Sonucu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.12.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
36 Aylık Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı
İhaleyi Açan Taraf
Ankara Gülhane Egitim ve Araştırma Hastanesi
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
03/12/2019
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
26/12/2019
İhale Sonucu
İhaleyi şirketimiz kazanmıştır.
İhale Bedeli
4.117.716,00 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar
Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından 03.12.2019 tarihinde yapılan "36 Aylık Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı" ihalesini Şirketimiz kazanmış ve yasal itiraz süreci tamamlanmıştır. İdare tarafından şirketimize "Sözleşmeye Davet" yazısı gönderilerek sözleşme imzalama aşamasına geçilmiştir. İhale bedeli 4.117.716,00 TL ‘dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805367
BIST
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En Yüksek
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18:005,9373
En Yüksek
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|Açılış
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En Düşük
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En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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|Önceki Kapanış
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|55.734.995
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|37.746
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|THYAO
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|
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|1,63
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|% -1,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
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|% 0,22
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|Frank
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|Riyal
|1,5776
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|% -0,04
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.510
|1.510
|10,15
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|Altın Gr.
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|288
|1,49
|
|Cumhuriyet
|1.905
|1.933
|7,00
|
|Tam
|1.897
|1.945
|11,03
|
|Yarım
|917
|941
|5,34
|
|Çeyrek
|460
|470
|2,67
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|Gümüş.Ons
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|18,03
|0,23
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